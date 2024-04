Tankpreis-Schock vor dem Wochenende

Die Preise für Diesel und Super sind in der jüngsten Zeit deutlich nach oben geschnellt. Benzin ist mittlerweile teurer als Diesel.

Die Preise für Diesel und Super sind seit Februar deutlich in die Höhe geschossen. Während zu Beginn des Jahres der Liter Super noch unter 1,50 Euro zu haben war und Diesel 10 Cent mehr kostete, haben sich die Preise mittlerweile auf hohem Niveau aneinander angeglichen.

Benzin ist jetzt teurer als Diesel

Benzin kostet mittlerweile im Schnitt 1,687 Euro – und ist somit teurer als Diesel, wo der Liter 1,685 Euro kostet. Noch bis vor wenigen Wochen waren beide Spritarten günstiger. Damals war Benzin auch stets ca. 10 Cent billiger als Diesel. Benzin hat sich also viel stärker verteuert als Diesel.

Anstieg ist „unverhältnismäßig“

Für den ÖAMTC ist der Anstieg „unverhältnismäßig“ und nicht mit dem geringer ausgefallenen Anstieg der Ölpreise zu erklären. Auf eine schlüssige Erklärung der Mineralölbranche für den Preisanstieg warte man noch immer.

Das sind die Alternativen zu Diesel und Super

Neueste Zahlen zeigen, dass es in Österreich 2.751 Tankstellen gibt. Knapp 18 % davon (482) haben Stromschnellladepunkte.

An 83 Tankstellen kann CNG (Erdgas) getankt werden, an 31 Tankstellen LPG (Liquefied Petroleum Gas oder Autogas).

Zudem bieten 34 Tankstellen die Dieselkraftstoff-Alternative HVO 100 an, die aus Abfall und Reststoffen hergestellt wird, und im Vergleich zu fossilem Diesel weniger CO2 verursacht.

An fünf OMV-Stationen kann der Tank auch mit Wasserstoff (H2) gefüllt werden. Die Tankstellen in Österreich haben im Jahr 2023 quasi flächendeckend E10 an Stelle von E5 eingeführt und wollen mit der erhöhten Bioquote im Benzinkraftstoff zu einer Minderung von CO2-Emissionen beitragen.