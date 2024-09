Mails enthüllen: Nagelsmann wollte bei Benko Luxus-Villa kaufen

Der heutige deutsche Bundestrainer Julian Nagelsmann (37) wollte seine Bayern-Millionen bei René Benko (47) investieren.

Nachdem Julian Nagelsmann vom deutschen Rekordmeister 2023 verabschiedet wurde, suchte er eine Villa am Gardasee. Er kontaktierte den österreichischen Geschäftsmann René Benko (46), wie "Bild" berichtet. Der deutschen Zeitung liege der Mailverkehr vor.

Am 16. August 2023 fragte Nagelsmann nachts seinen Duzfreund Benko per Mail, ob er noch ein Haus am Lago di Garda verkauft. Nagelsmann: "Servus, du eine Frage, verkaufst du noch ein Haus am Lago di Garda?" Benko antwortete auf die Mail des heutigen Bundestrainers um 05.17 Uhr: "Guten Morgen! Ja, wir haben bei uns in Villa Eden Gardone am Gardasee noch zwei Häuser zum Verkauf. Meld Dich einfach, wenn du mehr wissen möchtest. Herzliche Grüße René."

© villasinluxury ×

Nagelsmann erbat Informationen

Nagelsmann erbat Informationen zur Immobilie, Benko leitete persönlich die Unterlagen weiter. Verfügbar: Villa Sphere Ovest, Villa David Chipperfield Nord und Villa Sphere Nord. "Schau es an und ruf an", so Benko.

Während Benko Nagelsmann eine Villa anbot, brach sein Signa-Imperium auseinander. Eine Geldspritze aus dem Ausland blieb aus, und Monate später war Benko pleite. Aus Nagelsmanns Umfeld heißt es, die Villen waren ihm trotz Millionen zu teuer – sie hätten über zehn Millionen Euro gekostet.

© villasinluxury ×

Julian Nagelsmann interessierte sich schon 2022 für ein Haus in Kitzbühel und bei Benko anfragte. Dieser lehnte ab, da dies nicht sein Markt sei. Später durfte Nagelsmann in Benkos Tiroler Luxusvilla "Chalet N" übernachten, was allerdings nicht kostenlos war. Aus Nagelsmanns Umfeld heißt es, wäre ihm der Preis vorher bekannt gewesen, hätte er abgelehnt.