Benko-Ausverkauf geht weiter: Signa verkauft Venedig-Hotel

Die Signa-Insolvenz und ihre Folgen. Jetzt verkauft Benko-Signa auch noch das Mega-Zentrum in Bozen und das Deluxe-Hotel Bauer in Venedig.

Die Signa-Immobilien werden von der deutschen Schoeller Group übernommen.

Hotel am Canale Grande

Das Hotel Bauer befindet sich am Canal Grande in Venedig. Beste Lage, purer Luxus! In Südtirol geht es neben dem Waltherpark um ein weiteres Projekt in Bozen, das noch in der Entwicklung ist, wie „Der Standard“ berichtet.

Das Hotel Bauer in Venedig vom Canal Grande aus gesehen.

Wert 400 Millionen: Kaufpreis unklar

Wie teuer die Deutschen die Übernahme der Signa-Immobilien kommt, ist nicht klar. Der Kaufpreis bleibt streng geheim. Darum geht es bei den Mega-Immobilien: Im Waltherpark im Zentrum Bozens werden unter anderem Wohnung, Büroflächen, eine Shopping-Meile und ein Hotel gebaut. 2025 soll alles fertig sein. Das Venedig-Hotel Bauer hatte Signa erst vor vier Jahren, 2020, gekauft. Damals von einem US-Hedgefonds. Was Signa 2020 bezahlte, ist unklar. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. Geschätzt wird der Wert des Luxus-Hotels in Venedig auf 400 Millionen Euro.

Traditionsreiche Geschichte

Es ist weltberühmt. Das Hotel Bauer Palazzo hat eine alte Geschichte. Das Fünf-Sterne-Deluxe Hotel wurde 1880 eröffnet. Ein venezianischer Palast aus dem 18. Jahrhundert gehört heute noch zum Hotel. Der erste Eigentümer war übrigens auch ein Österreicher. Jetzt gehört es den Deutschen.