Chef will nur Experten als Minister in der neuen Regierung

Remus-Boss Stephan Zöchling mit Ansage: "Was Österreich braucht sind Leute, die etwas können."

Remus-Chef Stephan Zöchling fordert auf oe24.TV, dass „Wissende an die Macht kommen, keine Parteisoldaten.“ Aktuell leide Österreich an mangelnder Wettbewerbsfähigkeit im internationalen Wettbewerb. Schuld seien die hohen Lohnabschlüsse.

Kickl hat gewonnen, FPÖ soll in Regierung

„Kickl hat klar die Wahl gewonnen, er sollte die Regierung anführen und zeigen, dass er es kann“, sagte Zöchling.

Experten als Minister, Parteiobleute sollen Klubchefs im Parlament bleiben

Dann merkte er eine Möglichkeit an: „Kickl könnte auch Klubobmann bleiben. Alle Parteiobleute könnten im Parlament bleiben und kompetente Menschen in die Ministerämter setzen – so wie in der Experten-Regierung Bierlein.“

Das sei eine sehr wohltuende Zeit gewesen. Zöchling betont, dass es darum gehen sollte, „wer etwas kann und nicht, wer jemanden kennt.“ Das sei das, was Österreich jetzt brauche. Der erfahrene Unternehmer hofft, dass sich die Parteien seine Ideen wohl überlegen. Er ist überzeugt: „Viele wollen Experten als Minister.“