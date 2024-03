Direktbank DADAT hat jetzt über 50.000 Kunden

DADAT-Vorstand Ernst Huber will die Österreicher von Sparern zu Investoren machen.

Vor sieben Jahren ging in Österreich die neue Direktbank DADAT an den Start. Mittlerweile hat die Bank mehr als 50.000 Kunden und will weiter wachsen.

Seriensieger im Direktbanken-Test

Die “DADAT” (www.dad.at) - eine Marke der Schelhammer Capital Bank AG - hat zum dritten Mal in Folge den

1. Platz errungen im Test „Direktbanken 2023“.

"Aufgeschlossenheit gegenüber den Aktien, Anleihen, Fonds und ETFs steigt"

Vorstand Ernst Huber sagt: „Wir haben uns als moderne Alternative für Girokunden, Sparer und vor allem für Anleger und Trader positioniert.“

Für Kunden biete die Bank ein breites Angebot, betonte Huber. „In allen Produkten verzeichnen wir kontinuierlich starke Zuwächse“.

Mehr als drei Viertel der Österreicher erledigen ihre Bankgeschäfte online. Huber: „Die Aufgeschlossenheit gegenüber den Aktien, Anleihen, Fonds und ETFs steigt.“ Die Österreicher will Huber von Sparern zu Investoren machen.

In den nächsten vier bis fünf Jahren rechnet Huber mit einem weiteren Anstieg der Brokerage-Kunden um mehr als 50 Prozent. "Wir freuen uns über einen stetigen Zuwachs an Depots und Volumen."

Unterstützung beim Einstieg in die Wertpapierveranlagung

Um Privatanlegern den Einstieg in die Wertpapierveranlagung zu erleichtern, veranstaltet die DADAT regelmäßig Webinare und Seminare. Darüber hinaus bietet die Direktbank ihren Kundinnen und Kunden mit verschiedenen Sparplänen - etwa auf Basis von Investmentfonds, Aktien, ETFs oder Gold - ein sehr niedrigschwelliges Angebot. Schon ab 30 Euro monatlich oder vierteljährlich ist man dabei.

Vermögensverwaltung ab 10.000 Euro möglich

Seit einigen Jahren bietet die DADAT auch eine digitale Vermögensverwaltung. Interessierte können sich über die Webseite der Bank registrieren und anschließend je nach Risikoneigung und Anlagehorizont zwischen vier verschiedenen Strategien wählen.

Zur Auswahl stehen die Strategien Solide (max. 20 % Aktien), Ausgewogen, Chance und Offensiv (bis zu 100 % Aktien). Investiert wird dabei ausschließlich in börsengehandelte Indexfonds (sogenannte ETFs). Der Einstieg in die Online-Vermögensverwaltung der DADAT ist bereits ab 10.000 Euro möglich.

Innovationstreiber im Direktbankgeschäft

Ernst Huber, der als Pionier des österreichischen Direktbankgeschäfts gilt und 1995 mit dem Aufbau des ersten österreichischen Online-Brokers begann, positioniert die DADAT als Vorreiter und Innovationstreiber im digitalen Bankgeschäft.

Das Jahr 2024 steht bei der DADAT für viele Neuerungen und Optimierungen. Kürzlich wurde eine neue Website gelauncht. Demnächst wird es neue Versionen der Smartphone-App und eine umfassende Weiterentwicklung der Brokerage-Webapplikation geben. Geplant ist auch ein starker Ausbau des Sparplanangebots.