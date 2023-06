× Ex-Magenta-Chef Andreas Bierwirth hat neuen Job

Andreas Bierwirth, selbst Pilot und einst AUA-Vorstand, steigt nach seinem Abgang bei der Erste Group bei der privaten Fluggesellschaft Avcon Jet als Mitgesellschafter ein und übernimmt den Chefposten.

Vor ein paar Wochen hatte Andreas Bierwirth kundgetan, dass er die Erste Group, bei der er erst im Vorjahr angeheuert hatte, mit Sommerbeginn nach nur acht Monaten wieder verlässt. Zuvor stand der Manager viele Jahre an der Spitze von Magenta Telekom.

Jetzt kehrt der Manager, der selbst auch Pilot ist und vor seiner Magenta-Zeit AUA-Vorstand war, zu seiner großen Leidenschaft, der Fliegerei, zurück. Via LinkedIn lüftet er das GEheimnis um seinen neuen Job: "Ich freue mich sehr, dass ich als Mitgesellschafter und CEO zur AVCONJET Gruppe wechseln werde", schreibt Bierwirth.

"Dieser Job. Das bist Du!"

Dem Unternehmen und seinem Gründer Alexander Vagacs sei er seit mehr als zehn Jahren als Pilot und Aufsichtsratsmitglied verbunden. Vor ein paar Monaten habe Vagacs und sein Mitgesellschafter Max Maruna angesprochen, ob er nicht Lust habe, fix an Bord zu kommen, um Avcon Jet in die nächste Ära zu bringen. "Diese Idee hat mich ehrlichweise nicht mehr losgelassen. Passion, Management und Unternehmertum in einem, was will man mehr", so Bierwirth: "Wie sagten meine engsten Freunde und meine Familie dazu bei vertraulichen Gesprächen: „Dieser Job. Das bist Du!“

Andreas Bierwirth (2. v. re.) geht bei Avcon Jet an Bord. 2. v. links: Gründer Alexander Vagacs

Geschäftsreiseflüge

Am 1. September geht es für den 52-Jährigen los im neuen Job bei der Business-Airline, die derzeit über 100 Flugzeuge operiert. Avcon Jet ist im Bereich Geschäftsreiseflüge tätig - vor allem in entegenere Regionen -, außerdem werden dringende Transportflüge duchgeführt, z.B. auch für Organtransplantationen, wie Bierwirth erläutert. Am Plan stehe geographische Expansion, mit Avcon Jet USA und Avcon Jet Dubai.

Bierwirth weiter zu seinem neuen (alten) Betätigungsfeld: "Eines der wichtigsten Themen klarerweise ESG. Es ist für uns ein MUSS, unser Geschäft klimaneutral zu transformieren. Gerade bei kleinen Flugzeugen sollten Triebwerke viel zeitnaher als bei grossen Airlinern auch elektrisch werden können."

Aufsichtsratsvorsitz bei Do&Co

Darüber hinaus freut sich der Manager, seine Funktion als Aufsichtsratsvorsitzender von Do&Co weiter ausüben zu können: "Damit rundet sich mein Betätigungsfeld perfekt ab."