Peter Bosek wird CEO der Erste Group

Der Aufsichtsrat der Erste Group hat heute in einer außerordentlichen Sitzung Peter Bosek per 1. Juli 2024 zum neuen CEO der Erste Group Bank AG bestellt. Am Ende eines mehrstufigen, internationalen Auswahlprozesses, wurde Bosek vom Aufsichtsrat als der am besten qualifizierte Kandidat ausgewählt.

Aufsichtsratsvorsitzender Friedrich Rödler, der den Auswahlprozess für die CEO-Nachfolge leitete: „Es freut mich außerordentlich, dass es uns gelungen ist, mit Peter Bosek einen der erfahrensten und renommiertesten Banker Europas zur Erste Group zurückzuholen. Unter den zahlreichen, internationalen Kandidat:innen, konnte er den Aufsichtsrat mit seinen Plänen zur Weiterentwicklung der Gruppe und den Zukunftsperspektiven überzeugen. Als erfahrener Retail-Banker wird er in seiner Funktion als Gruppen-CEO alle Kundenthemen stark in den Mittelpunkt stellen und an der Digitalisierung und Innovationsführerschaft der Gruppe arbeiten.



Im Namen des Aufsichtsrats möchte ich an der Stelle Willi Cernko einen besonderen Dank aussprechen, einerseits für die hervorragende Arbeit bisher und andererseits für die weiteren Weichenstellungen im Unternehmen bis zur Übergabe an Peter Bosek.“ Start am 1. Juli 2024 „Ich bin der Erste mehr als ein halbes Leben lang eng verbunden. Umso mehr freut es mich, dass ich nach den spannenden Jahren und einem gewaltigen Perspektivenwechsel im Baltikum, als CEO zur Erste Group zurückkehre. Banking ist meine Leidenschaft und die werde ich in den nächsten Jahren mit voller Kraft für die Zukunft und Weiterentwicklung der Gruppe einsetzen“, so Peter Bosek, zu seiner Bestellung. Große Karriere Peter Bosek (55) ist aktuell CEO der im Baltikum tätigen Luminor Bank. Davor war er CEO der Erste Bank Oesterreich und Chief Retail Officer der Erste Group, nachdem er über 25 Jahre lang diverse Managementfunktionen innerhalb der Erste-Gruppe innehatte. Peter Bosek ist weithin bekannt für seine Rolle bei der Positionierung der Erste Group als Vorreiter für kundenorientierte, innovative Angebote speziell im Retailbanking-Bereich. Unter anderem spielte er eine zentrale Rolle bei der erfolgreichen Entwicklung, Einführung und Implementierung von George, der digitalen Banking-Plattform der Erste Group. Der gebürtige Wiener ist promovierter Jurist und Vater zweier Söhne.