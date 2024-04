Signa Prime hat neuen Chef-Manager

Der neue Aufsichtsrat der Signa Prime Selection AG hat den Salzburger Immo-Profi Herwig Teufelsdorfer zum neuen Vorstand bestellt.

"Gute Wahl, Ich wünsche ihm alles Gute"

„Mit Herwig Teufelsdorfer bestellen wir einen erfahrenen und anerkannten Experten in der Immobilienbranche als neuen Vorstand der Signa Prime Selection AG. Ich bin überzeugt, dass wir hier eine sehr gute Wahl getroffen haben. Ich wünsche ihm alles Gute und freue mich im Namen des gesamten Aufsichtsrats auf die Zusammenarbeit“, sagte Sebastian Schäfer, Vorsitzender des Aufsichtsrats der SIGNA Prime Selection AG.

25-jährige Erfahrung in der Immobilienbranche

Der gebürtige Salzburger und studierte Wirtschaftsingenieur für Maschinenbau (TU Graz) bringt eine mehr als 25-jährige Erfahrung in der Immobilienbranche mit. Zuletzt war er als Mitglied des Vorstands bei der S IMMO AG in Wien tätig und davor in mehreren Führungspositionen in Immobilienunternehmen im In- und Ausland.