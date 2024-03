techbold setzt auf sichere IT-Systeme - und neuen Namen

Das Wiener Unternehmen techbold network solutions GmbH setzt jetzt unter dem Namen techbold secure IT GmbH den Fokus voll auf IT-Sicherheit. Die sei in Österreich oft noch mangelhaft.

Angesichts der stetig wachsenden Bedrohungen durch Cyber-Attacken ist das Wiener Unternehmen techbold der festen Überzeugung, dass jeder zeitgemäße IT-Dienstleister den Fokus seiner Arbeit in erster Linie auf die Sicherheit der Systeme seiner Kunden legen muss.

„Um diesem Umstand Rechnung zu tragen, dass wir uns bereits heute vorrangig mit den Themen der IT-Sicherheit auseinandersetzen, war es für uns die logische Konsequenz das Unternehmen techbold network solutions GmbH zu techbold secure IT GmbH umzubenennen“, erklärt Damian Izdebski, Gründer und CEO von techbold (im Foto oben).

Künstliche Intelligenz als neuer Angriffsvektor

Die dynamische Entwicklung der vergangenen Jahre im Bereich Cyber-Security ist nicht zuletzt auch den aktuellen Fortschritten der Künstlichen Intelligenz geschuldet, die sowohl von Hackern als auch von Security-Unternehmen eingesetzt wird.

Gerald Reitmayr, COO bei techbold, erläutert die Notwendigkeit einer sicheren IT-Infrastruktur: „In der aktuellen, schnelllebigen Welt ist IT-Sicherheit längst nicht mehr nur ein erstrebenswertes Ziel, sie ist zur unverzichtbaren Grundlage jeder IT-Infrastruktur und damit jedes Unternehmens geworden. Die Realität zeigt uns, dass IT-Systeme ohne robusten und laufend aktualisierten Sicherheitsschutz unweigerlich Ziel von Angriffen werden. Es ist lediglich eine Frage der Zeit, bis unsichere Systeme automatisiert aufgespürt und kompromittiert werden.“

Schlimme Konsequenzen einer Cyber-Attacke

Die möglichen Konsequenzen seien gestohlene Daten, Erpressungsversuche oder ein lahmgelegtes Unternehmen – im schlimmsten Fall stehe nicht nur der Ruf, sondern sogar die Firmenexistenz auf dem Spiel.

Über techbold

Die techbold secure IT GmbH ist spezialisiert auf präventive Strategien und Lösungen zur Vermeidung von IT-Problemen, Minimierung von Betriebsunterbrechungen und Verhinderung von Datenverlust durch die Implementierung wirksamer und angemessener Schutzmaßnahmen gegen Cyberangriffe.

Als verlässlicher Partner für kleine und mittlere Unternehmen bietet techbold IT-Lösungen, Rechenzentrumsservices und umfassenden IT-Support aus einer Hand . Das Team von mehr als 170 Spezialistinnen und Spezialisten an Standorten in Wien, Oberösterreich und Burgenland ist verantwortlich für den reibungslosen IT-Betrieb von über 900 Unternehmen in 10 Ländern.

techbold secure IT GmbH ist Teil der techbold Gruppe, die im Jahr 2015 von Unternehmer Damian Izdebski mit Beteiligung namhafter Business Angels gegründet wurde.