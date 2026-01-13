Wohnung gestellt: "Väterlicher Freund" von René Benko ist Milliardär

Ein väterlicher Freund will für den weiteren Lebensunterhalt von René Benko sorgen.

Dieser Bericht von oe24 hat für Aufregung gesorgt: In einer 37 Seiten langen Beschwerde wird die Entlassung des Signa-Gründer René Benko aus der U-Haft gefordert. Dabei steht auch, dass ein "väterlicher Freund" für den weiteren Lebensunterhalt von René Benko sorgen könne.

Austro-Milliardär hält noch zu Benko

Die Identität des väterlichen Freundes wollen weder er selber noch die Verteidiger von Benko preisgeben. So heißt es in der 37-seitigen Beschwerde, die oe24 vorliegt, auch.

Dokument belegt, dass Freund nicht genannt werden will. © zVg

Beim Mann handelt es sich um einen Austro-Milliardär, der immer noch zu René Benko hält. Er hat sein Vermögen in der Industrie gemacht und verspricht Benko eine Wohnung in der Wiener Innenstadt, wie auch die Deckung seines Lebensunterhalts, falls es nötig sein sollte.

Durch die Angaben dieses väterlichen Freundes müsste klar sein, dass Benko dem Staat nicht auf der Tasche liegen würde und dass für seinen Lebensunterhalt gesorgt sei, argumentiert die Verteidigung für ein Ende der mehr als ein Jahr langen Untersuchungshaft. Die Ankäger der WKStA - und bisher auch das Gericht - wollen die U-Haft aber beibehalten.