EU will TikTok klagen

Die EU-Kommission hat ein Verfahren gegen TikTok eröffnet. Dabei geht es um den Verdacht, dass die Videoplattform ihren Verpflichtungen zum Schutz von Minderjährigen nicht nachkommt, teilte der zuständige EU-Kommissar Thierry Breton am Montag via X (Twitter) mit.

Today we open an investigation into #TikTok over suspected breach of transparency & obligations to protect minors:



????Addictive design & screen time limits



????️ Rabbit hole effect



???? Age verification



???? Default privacy settings



Enforcing #DSA for safer Internet for youngsters pic.twitter.com/4d2F0FQUHw