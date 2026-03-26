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Formel 1
© Getty

Rückschlag

Formel 1 und Co: ServusTV zeigt keinen Top-Sport mehr auf Joyn

26.03.26, 13:23
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Für mehr Exklusivität auf ServusTV On. Auch der ORF überprüft die Rechte-Situation mit der Streaming-Plattform Joyn. Ein herber Schlag für die Plattform der ProSieben-Gruppe. 

Der österreichische Medienmarkt bebt: ServusTV setzt künftig auf maximale Exklusivität und beendet die Übertragung seiner Sport-Highlights auf der Plattform Joyn. Auch beim ORF steht die Zusammenarbeit mit dem Streaming-Anbieter auf der Kippe. Es ist ein herber Rückschlag für die Plattform der ProSieben-Gruppe.    

Formel 1 und MotoGP

Wie der Kurier berichtete, zeigt  ServusTV Motorsporthighlights wie Formel 1 und MotoGP nicht mehr auf Joyn, der Plattform der ProSieben-Gruppe. Die Zeit der parallelen Streams ist vorbei: Statt der Live-Rennen sehen Joyn-Nutzer nur noch den Verweis auf die Streamingplattform ServusTV On. 

Werbemarkt

Milliarden an Werbegeldern fließen aus Österreich zu den Tech-Giganten in den USA und China ab, das macht den Werbekuchen hierzulande immer kleiner. Dadurch wird es schwieriger, teure Premium-Sportrechte zu refinanzieren. Entsprechend wird der Ton am heimischen Medienmarkt rauer, heißt es im Bericht.

Joyn profitiert bisher von solchen Highlights. Die Plattform verbreitete ServusTV und ORF-Kanäle und hat auch deren Mediatheken im Angebot. Das sorgte für höhere Relevanz. Doch jetzt drückt ServusTV die Stopp-Taste. Bei Joyn gibt es vieles nicht mehr zu sehen.

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