Nächster ÖWA-Erfolg für oe24-Netzwerk: 29 Prozent Wachstum gegenüber Vorjahr

Schon 5,48 Millionen Unique Clients, mehr als 3 Millionen Unique User und 42,8 Prozent Reichweite im Oktober

Wien. oe24 setzt sein sensationelles Online-Wachstum auch im Oktober weiter fort: In der aktuellen Österreichischen Web Analyse (ÖWA) kann das oe24-Netzwerk bei den Unique Clients gegenüber dem Vorjahr um 29 Prozent zulegen. Im Oktober erreichte das oe24-Netzwerk damit bereits 5.480.999 Unique Clients.

Rasant ist auch das Wachstum bei den Unique Usern: Mehr als 3 Millionen Österreicher surften im Oktober bereits auf den oe24-Seiten – ein Plus von 29 Prozent zum Vorjahr. Das entspricht bereits einer sensationellen Online-Reichweite von 42,8 Prozent im Monat! Bei den Visits kann das oe24-Netzwerk ebenfalls auf mehr als 22,5 Millionen zulegen, ein Plus von 19 Prozent.

Mediengruppe ÖSTERREICH CEO Niki Fellner: „Wir haben mit unserem oe24-Online-Angebot heuer einen wirklich unglaublichen Wachstumskurs hingelegt und sind im Oktober einmal mehr das am stärksten wachsende, überregionale Online-Angebot in ganz Österreich. Diese neuen Top-Werte mit einer Reichweite von 42,8 Prozent pro Monat zeigen eindrucksvoll, dass wir mit unserer Transformation zum führenden Digital-Medienhaus genau auf dem richtigen Weg sind. Unser Ziel ist es, 2024 zur Online-Nummer-1 in Österreich zu werden und den Digital-Umsatz zu verdoppeln.“

Quelle: ÖWA, Basis: Internet-Nutzer