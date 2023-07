NEUER ÖWA-REKORD: oe24-Netzwerk mit 40%-Wachstum gegenüber Vorjahr

Mehr als 3,1 Millionen Unique User und schon 44,6% Reichweite im Juni – Kein überregionales Medien-Haus wächst so stark wie oe24

Das oe24-Netzwerk setzt seinen sensationellen Wachstumskurs auch im Juni fort: In der heute veröffentlichten ÖWA kann das oe24-Dachangebot gegenüber dem Vorjahr um mehr als 40 Prozent zulegen. Das oe24-Netzwerk erreicht im Juni bereits mehr als 3,1 Millionen Unique User. Exakt 3.156.244 Österreicher surften im Juni auf den oe24-Seiten, das entspricht einer Reichweite von 44,6 (!) Prozent, also fast schon jeder zweite Österreicher. Ein neuer Rekord-Wert für das oe24-Netzwerk.

Damit kann das oe24-Netzwerk im Juni bei den Unique Usern sowohl das derstandard.at-Network (3.134.886 Unique User) als auch Kurier Online Medien (3.006.167 Unique User) und das Cope-Dachangebot der Styria-Medien (2.875.331 Unique User) überholen und ist bei den Dachangeboten jetzt schon auf Platz 2 aller privaten Medien-Online-Angebote (nur hinter dem Krone.at-Gesamtangebot mit 3.703.332 Unique Usern).

Bei den Unique Usern ist das oe24-Netzwerk mit einem Plus von 40% das am stärksten wachsende überregionale Medien-Angebot in Österreich! Zum Vergleich: Das Krone.at-Gesamtangebot verliert gegenüber dem Vorjahr 9% bei den Unique Usern, das derstandard.at-Network verzeichnet bei den Unique Usern ein Minus von 8,1 Prozent.

Noch stärker ist das Wachstum bei den Unique Clients: Hier kann das oe24-Netzwerk gegenüber dem Juni des Vorjahres sogar um 41% zulegen und steigert sich auf 5.858.987 Unique Clients. In absoluten Zahlen bedeutet das eine sensationelle Steigerung von + 1.695.937 Unique Clients innerhalb von nur einem Jahr!

Bei den Visits knackt das oe24-Netzwerk mit 24.152.907 ebenfalls einen neuen Bestwert (+28 Prozent gegenüber dem Vorjahr), bei den Page Impressions.

„Die neuen ÖWA-Werte übertreffen all unsere Erwartungen und zeigen eindrucksvoll, dass die konsequente digitale Transformation der Mediengruppe ÖSTERREICH von den Usern belohnt wird. Kein anderes überregionales Medienhaus wächst in der ÖWA so stark wie oe24 mit einem Plus von 40% bei den Unique Usern. Diesen Traffic-Turbo stellen wir selbstverständlich auch unseren Werbepartnern mit noch mehr hochwertigem Inventar, neuen, innovativen Werbeformen und einer noch stärkeren Online-Performance zur Verfügung. Unser Ziel ist es, 2024 zur Online-Nummer-1 in Österreich zu werden und den Digital-Umsatz zu verdoppeln. Mit den aktuellen ÖWA-Zahlen befinden wir uns auf dem besten Weg dorthin“, so Niki Fellner, CEO der Mediengruppe ÖSTERREICH.

Quelle: ÖWA Juni 2023, Basis: Internet-Nutzer