Neuer Quoten-Rekord für oe24.TV: Schon 2,2 % Marktanteil

Vorjahres-Marktanteil verdreifacht - auch in der Gesamt-Zielgruppe (12+) bereits 2,0 % Marktanteil

Die spannenden innenpolitischen Ereignisse bescheren Österreichs Nachrichtensender oe24.TV in den ersten neun Tagen des neuen Jahres einen neuen, eindrucksvollen Quoten-Rekord.

Im Zeitraum von 1. bis 9. Jänner 2025 steigerte oe24.TV seinen Marktanteil in der Werbe-Zielgruppe (12-49 Jahre) von 0,7 % im Vorjahr um fast 200 Prozent: Mit der Verdreifachung seines Marktanteils erreichte oe24.TV in der Werbe-Zielgruppe (12-49 Jahre) in den ersten neun Tagen des Jänner 2025 bereits 2,2 % Marktanteil.

Diese 2,2 % sind der höchste Marktanteil, den oe24.TV in seiner Sendergeschichte bisher erreichen konnte.

Auch in der Gesamt-Zielgruppe (12+) wurde bis 9. Jänner 2025 mit 2,0 % Marktanteil ein neuer Rekordwert erreicht.

Die Marktanteile steigen dabei täglich: Am Donnerstag (9. Jänner) betrug der Marktanteil von oe24.TV in der Werbe-Zielgruppe bereits 2,8 %.

Auch die Talk-Duelle auf „Fellner! Live“ erzielten im Jänner neue Bestwerte: Das Duell Gerald Grosz gegen Sebastian Bohrn Mena erreichte am Dienstag dieser Woche erstmals fast 200.000 Zuseher, das Duell Peter Westenthaler gegen Josef Cap sahen am Mittwoch (trotz Konkurrenz vom Ski-Nachtslalom) 162.000 Österreicher.

Insgesamt hatten bei oe24.TV in den ersten zehn Tagen des neuen Jahres bereits mehr als 30 Sendungen über 100.000 Zuseher (NRW 12+).

Erstmals erreichte oe24.TV in den ersten 9 Tagen des Monats Jänner bereits 1,1 Millionen Zuseher als kumulierte Reichweite (kum. RW 12+).

Quelle: AGTT/GfK Teletest, Evogenius M3, vorläufig gewichtet; kum. RW: weitester Seherkreis (zumindest eine Sendung kurz gesehen). Grosz: NRW 198.000, DRW 98.900; Cap NRW 162.400 DRW 55.900 Personen 12+