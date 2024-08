oe24.TV mit starken 1,3 Prozent Marktanteil im Juli (12-49)

Schon mehr als 1,1 Millionen Österreicher schauten im Juli oe24.TV (kum. RW, 12+)

Nächster starker Quoten-Monat für oe24.TV: Im Juli erreicht oe24.TV im Teletest in der werberelevanten Zielgruppe der 12- bis 49-Jährigen 1,3 Prozent Marktanteil. Insgesamt sahen im Juli bereits mehr als 1,1 Millionen Österreicher oe24.TV (kum. RW, 12+). In der Gesamt-Zielgruppe (12+) knackt oe24.TV mit 1,1 Prozent ebenfalls klar die 1-Prozent-Marke.

Stärkste Sendungen waren einmal mehr die FELLNER! LIVE-Duelle mit Peter Westenthaler und Josef Cap am 3. Juli mit 153.000 Zusehern (NRW, 12+) und Gerald Grosz gegen Sebastian Bohrn Mena am 2. Juli mit 148.000 Zusehern (NRW, 12+).

Der August steht bei oe24.TV ganz im Zeichen der Wahl: Nach dem Auftakt von Beate Meinl-Reisinger findet am 14. August das Sommergespräch mit FPÖ-Chef Herbert Kickl statt, am 19. August ist SPÖ-Chef Andreas Babler zu Gast, am 20. August Grünen-Chef Werner Kogler und am 29. August Bundeskanzler Karl Nehammer (Ausstrahlung jeweils um 21 Uhr).

Quelle: AGTT/GfK Teletest, Evogenius M3, vorläufig gewichtete Daten; DRW Cap 63.300, DRW Grosz 37.100 Personen; kum. RW: weitester Seherkreis (zumindest eine Sendung kurz gesehen)