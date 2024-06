ORF-Alarm: "ZiB"-Sendung droht das Aus

Alarm im ORF-Hauptquartier. Eine der drei Haupt-"ZiBs" soll gestrichen werden. Stattdessen plant der ORF offenbar einen Youtube-Kanal.

Unruhe am Küniglberg bei den ORF-Mitarbeitern.: Wie der in ORF-Interna oft äußert gut informierte "Standard Etat" berichtet, droht der "Zeit im Bild 3", den auf ORF 1 gesendeten Spätnachrichten, das Aus! In der Vorwoche schalteten jeweils zwischen 30.000 und 90.000 Österreicher pro Sendung ein.

Sommerpause - für immer?

Konkret soll die "ZiB 3" in eine "Sommerpause" geschickt werden. Die Belegschaft wurde in einer internen Redaktionsversammlung informiert. Ob es nach der Pause weitergeht ist fraglich – was bei den Mitarbeitern für Wirbel sorgen soll.

ORF-Projekt Youtube-Kanal geht auf Sendung

Die Redaktion soll in den Sommermonaten gemeinsam mit dem Social-Media-Team am geplanten Youtube-Newskanal des ORF arbeiten. Dieser soll dann im Herbst an den Start gehen.

Eine Stellungnahme des ORF stand noch aus, berichtet der "Standard Etat". Die Maßnahme würde aber zur offiziellen Strategie passen, Ressourcen aus dem Fernsehen in Richtung Online und Streaming zu verlagern. Ein Hintergedanke dabei: Die "ZiB 3" soll sich so an ein jüngeres Zielpublikum richten.