ORF sägt Kult-Moderator Pariasek ab

Der ORF tritt eine umstrittene Personalentscheidung.

ORF-Star Rainer Pariasek wird vom Sender jetzt eiskalt abgesägt.

"Lotterien Sporthilfe Gala"

20 Jahre lang führte der Sportmoderator jedes Jahr durch die "Lotterien Sporthilfe Gala". Zuletzt war Mirjam Weichselbraun an seiner Seite. Bei der Gala werden Sportler "Nikis" für Österreichs Sportlerin und Sportler des Jahres vergeben. Am Donnerstag, wenn die diesjährige Sendung ausgestrahlt ist, ist Pariasek nicht mehr dabei.

Neues Team

Statt dem Kult-Reporter wird an der Seite von Weichselbraun die 41-jährige Karina Toth durch den Gala-Abend in der Wiener Stadthalle moderieren. "Ich bin sehr aufgeregt, für mich ist das eine Riesen-Ehre", sagte die 41-Jährige im Vorfeld der "Tiroler Tageszeitung". Pariasek bleibt nur die Rolle vor dem Fernseher - als Zuseher. Im ORF wird er erst wieder beim Ski-Weltcup-Auftakt Ende Oktober beim Riesentorlauf in Sölden zu sehen sein. Im ORF ist seit neuestem Hannes Aigelsreiter für den Sport verantwortlich.