Sensationelles Wachstum für oe24 in der ÖWA

Schon 42,1% Reichweite im 2. Quartal +++ Plus 27% Wachstum zum Vorjahr bei Unique Usern

Das oe24-Netzwerk ist weiterhin auf Wachstumskurs: In der aktuellen Österreichischen Web Analyse (ÖWA) für das 2. Quartal verzeichnet das oe24-Netzwerk das stärkste Wachstum aller überregionalen Medien-Angebote. Bei den Unique Usern kann das oe24-Netzwerk um sensationelle 27% gegenüber dem Vorjahr zulegen. 2.976.310 Österreicher surfen pro Monat bereits auf oe24. Das entspricht einer Reichweite von 42,1% (!) pro Monat – also fast jeder zweite Österreicher.

Spannend sind dabei auch die Detail-Zahlen: 51% der oe24-User sind unter 50 Jahre alt. Bei Frauen (41,8%) und Männern (42,3%) ist die Reichweite fast gleich hoch.

Jeden Tag surfen bereits 463.729 Österreicher auf oe24. Bei den Tagesreichweiten kann das oe24-Netzwerk mit 6,6% sogar Kurier Online Medien (6,3%) und das derstandard.at-Network (5,9%) überholen.

„Kein anderes überregionales Medienhaus wächst in der ÖWA so stark wie oe24 mit einem Plus von 27% bei den Unique Usern. Diesen Traffic-Turbo stellen wir selbstverständlich auch unseren Werbepartnern mit noch mehr hochwertigem Inventar, neuen, innovativen Werbeformen und einer noch stärkeren Online-Performance zur Verfügung. Unser Ziel ist es, 2024 zur Online-Nummer-1 in Österreich zu werden und den Digital-Umsatz zu verdoppeln“, so Niki Fellner, CEO der Mediengruppe ÖSTERREICH.