Microsoft pumpt 80 Milliarden in KI-Technologien

Massive Investitionen in Rechenzentren sollen die USA zum Zentrum der Innovation führen.

Laut "CNN" hat Microsoft angekündigt, im Geschäftsjahr 2025 rund 80 Milliarden Dollar in die Entwicklung neuer Rechenzentren zu investieren. Das Ziel: KI-Modelle trainieren sowie die Entwicklung und Bereitstellung von KI- und cloudbasierten Anwendungen. Die wachsende Nachfrage nach KI-Technologien erfordert nämlich spezialisierte Rechenzentren, die enorme Leistungen bieten.

Diese Investition ist allerdings nur ein Teil einer größeren Strategie von Microsoft, um die Infrastruktur für KI weiter auszubauen. Im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2025 sollen die Kapitalausgaben um 5,3 Prozent auf 20 Milliarden Dollar angehoben werden. Laut Analysten wird die Gesamtinvestition von Microsoft im Jahr 2025 voraussichtlich bei knapp 85 Milliarden Dollar liegen.

Mehr als die Hälfte davon wird in den USA investiert, so Microsofts Vizepräsident Brad Smith. Die USA führen aktuell das globale Rennen um KI an, was laut Smith auf massive Investitionen und Innovationen von Unternehmen - von Start-ups bis zu Global Players - zurückzuführen ist.