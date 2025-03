Millionen-Pleite: Darum scheiterte Parade-Unternehmer Jagerhofer

Hannes Jagerhofer hatte jährlich das Beachvolleyballturnier in Pörtschach am Wörthersee ausgerichtet. Das Event war über die Grenzen hinaus bekannt, lockte zahlreiche Touristen ins Land. Ein Sanierungsexperte sagt, warum es zur Pleite kam.

Über die Veranstaltungsagentur Acts von Hannes Jagerhofer ist ein Konkursverfahren am Landesgericht Klagenfurt eröffnet worden.

Sanierungsexperte Gerald Zmuegg erklärt, warum die GmbH mit 6 Millionen Euro Schulden in die Insolvenz geschlittert ist.

"Jetzige Konkurs reicht bis in die Lockdownzeit zurück"

Sanierungsexperte Zmuegg kommt zum Schluss, dass die Ursache für den jetzigen Konkurs bis in die Lockdownzeit und deren Folgen zurückreicht. Bereits im Jahr 2022 kam es zu einem massiven Anstieg der Verbindlichkeiten von EUR 1,5 Mio. auf EUR 4,2 Mio.; dieser Trend setzte sich 2023 fort mit einem nochmaligen Anstieg auf EUR 5,7 Mio.

Corona-Überbrückungskredit

Vor der Coronakrise betrugen die Verbindlichkeiten des erfolgreichen Sport-Event-Veranstalters sogar nur 750.000 Euro.

Doch bereits 2020 war das Unternehmen gezwungen einen Coronaüberbrückungskredit aufzunehmen. Schließlich wurden dem Unternehmen die Schulden zum Verhängnis.

"Er war ein Vorzeigeunternehmer und Visionär"

Zmuegg wünscht sich, dass die Politik hier zeitnah objektiv evaluiert, wieso solche Vorzeigeunternehmen anmelden: "Vorzeigeunternehmer und Visionäre wie Jagerhofer braucht Österreich."

Die Rahmenbedingungen für die Entwicklung und Umsetzung innovativer Unternehmenskonzepte "dürfen nicht nur ein Lippenbekenntnis sein", sagt Zmuegg.

Bittere Pille für die österreichischen Steuerzahler

Der Finanzombudsmann sagt: "Das ist nicht nur für den Unternehmer Hannes Jagerhofer eine bittere Pille, sondern auch für die österreichischen Steuerzahler. Ausbezahlte Coronahilfen von knapp einer halben Mio. Euro waren in letzter Konsequenz umsonst. Hinzu kommt noch ein Corona-Überbrückungskredit in Höhe von einer halben Mio. Euro, der möglicherweise im Rahmen der Insolvenz budgetbelastend wirkt."

Geht Mutter-Firma auch pleite?

Zmuegg rechnet damit, dass auch die Insolvenz der Acts Sportveranstaltungs GmbH in den nächsten Tagen diskutiert wird. Hier flossen Hilfen in Höhe von EUR 5,6 Mio. gemäß North Data. Damit wäre auch die Mutter-Firma in der Insolvenz.

Dass Hannes Jagerhofer sein Beachvolleyballturnier in Pörtschach am Wörthersee jetzt nicht mehr ausrichtet, betrauern viele. Das Event war über die Grenzen hinaus bekannt, lockte zahlreiche Touristen ins Land und unterstützte den österreichischen Fremdenverkehr.