Millionenpleite: Tupperware Österreich schlittert in Konkurs

Nach der Insolvenz des Frischhaltedosen-Herstellers in den USA, ist nun auch Tupperware Österreich pleite. Die Passiva belaufen sich auf rund 12 Millionen Euro. 16 Arbeitnehmer sind betroffen.

Aus für die Tupper-Partys: Über das Vermögen der "TUPPERWARE Österreich Gesellschaft m.bH2 wurde ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung beim Handelsgericht Wien beantragt, wie der "Alpenländische Kreditorenverband" bekannt gibt.

Das Abgleiten in die nunmehrige Insolvenz wird darauf zurückgeführt, dass die Muttergesellschaft der Antragstellerin, die "Tupperware Brands Corporation" (Tupperware US) aufgrund von Liquiditätsproblemen Mitte September ein Insolvenzverfahren in den USA eingeleitet hat.

Aufgrund der finanziellen Schieflage der Muttergesellschaft werden laut Eigenantrag über das Vermögen weitere Mitglieder der Unternehmensgruppe von Tupperware USA Insolvenz- bzw. Sanierungsverfahren beantragt.

Verbindlichkeiten: rund EUR 12 Mio.

Es wird nunmehr im Rahmen des Insolvenzverfahrens das vorhandene Vermögen inventarisiert und geschätzt. Erst nach diesen Ermittlungen wird eine Stellungnahme zu den Befriedigungsaussichten der Gläubiger möglich sein.

Betroffene Gläubiger: rund 22

Das schuldnerische Unternehmen soll fortgeführt werden.