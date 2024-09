Münchner Oktoberfest: Das Maß ist voll!

Jahr für Jahr steigen die Preise für Speis und Trank am weltweit beliebten Münchner Oktoberfest, wobei auch heuer wieder so mancher Rekord gebrochen wird.

Die offiziellen Preise für Speis und Trank am Münchner Oktoberfest sind da! Laut oktoberfest.de liegt der Bierpreis heuer zwischen 13,60 Euro und 15,30 Euro - durchschnittlich um 3,87 Prozent mehr als noch im Jahr 2023. Damals bewegte sich die Preisspanne von 12,60 Euro bis 14,90 Euro. Hier ist eine Auflistung der aktuellen Bierpreise nach Zelten:

Armbrustschützen-Festzelt: 14,95 Euro (2023: 14,40 Euro)

Augustiner-Festhalle: 14,10 Euro (2023: 13,50 Euro)

Bräurosl: 15,10 Euro (2023: 14,30 Euro)

Fischer-Vroni: 14,70 Euro (2023: 13,70 Euro)

Hacker-Festzelt: 15,10 Euro (2023: 14,40 Euro)

Hofbräuhaus-Festzelt: 14,95 Euro (2023: 14,50 Euro)

Käfer Wiesn-Schänke: 14,90 Euro (2023: 14,50 Euro)

Kufflers Weinzelt (Weißbier): 17,40 Euro (2023: 17,40 Euro)

Löwenbräu-Festzelt: 15 Euro (2023: 14,50 Euro)

Marstall: 15 Euro (2023: 14,50 Euro)

Ochsenbraterei: 14,90 Euro (2023: 14,50 Euro

Paulaner-Festzelt: 15,10 Euro (2023: 14,50 Euro)

Schottenhamel-Festhalle: 14,95 Euro (2023: 14,50 Euro)

Schützen-Festzelt: 14,90 Euro (2023: 14,50 Euro)

© Getty ×

Festzelt Tradition: 14,75 Euro (2023: 14,10 Euro)

Musikantenzelt: 14,20 Euro (2023: 14,20 Euro)

Museumszelt: 13,80 Euro (2023: 13,20 Euro)

Volkssängerzelt: 14,30 Euro (2023: 13,80 Euro)

Natürlich gibt es auch alkoholfreie Getränke am Oktoberfest. So kostet im Schnitt ein Liter Tafelwasser 10,48 Euro (2023: 10,04 Euro), ein Spezi 12,23 Euro (2023: 11,65 Euro) und eine Limonade 11,67 Euro (2023: 11,17 Euro). In der Regel werden die Oktoberfest-Getränkepreise von den Gastronomen selbst bestimmt - und nicht von der Landeshauptstadt München festgelegt.

© Getty ×

Auch Spitzenpreise beim Essen

Einem Focus-Bericht könnten auch die Preise fürs Essen kaum stolzer sein. So zahlt man im Paulaner-Zelt für ein halbes Hendl 23 Euro, für eine halbe Ente (mit Beilagen) 39,80 Euro und für einen Schweinekrustenbraten 24,80 Euro. Ein halbes Schweinshaxerl kostet im Bräurosl-Festzelt 23,60 Euro, für ein 1.100 Gramm schweres Tomahawk-Steak werden 169 Euro berappt. Und wer es lieber süß mag, kann sich auf der Käfer Wiesn-Schänke um 21,50 Euro einen Kaiserschmarrn gönnen.