Nach 182 Jahren: Aus für Wiener Traditionsbetrieb

Paukenschlag in Wien! Die Hauptstadt verliert einen weiteren Traditionsbetrieb. Der beliebte Schlumberger-Sekt wird nicht mehr in Döbling hergestellt.

Die Kellerwelten in der Heilgenstädterstraße sind weit über die Landesgrenzen bekannt. Die Produktion zieht Schlumberger aber bis 2025 komplett aus Wien ab.

Während das Besucherzentrum erhalten bleiben soll, wird an einem modernen Produktionsstandort im Burgenland gearbeitet. Der beliebte Sprudel wird künftig in Müllendorf hergestellt.

Nach 182 Jahren wird der Sekt also nicht mehr in Wien hergestellt. Die berühmten Gewölbe in Heilgenstadt sind sogar über 300 Jahre alt.

Kein Platz für Erweiterung

Ausschlaggebend für den Umzug des Traditionsunternehmens ist der Platz: Die Kellergewölbe bieten keinen Platz mehr für Erweiterungen

Mit diesem Schritt beginnt ein neues Kapitel in unserer Fertigung, das Effizienz, Modernität und Nachhaltigkeit vereint", ist sich Produktionsleiter Patrick Meszarits sicher.

Mit dem Abzug aus Wien endet eine Erfolgsgeschichte: 1842 hatte Robert Schlumberger die traditionelle Champagnerproduktion von Frankreich nach Österreich gebracht.