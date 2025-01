Nach Hype um Dubai-Schokolade: Jetzt gibt's DIESE Variante

Die Dubai-Schokolade löste einen regelrechten Hype in ganz Europa aus. Jetzt kommt mit der Punschkrapferl-Schoko der nächste potenzielle Naschkatzen-Hit.

Erfunden hat die Schoko-Variation das Wiener Traditionshaus Gerstner K. u. K. Hofzuckerbäcker - und zwar schon 2017. Dank dem Hype um die Dubai-Schoko sind immer mehr Variationen gefragt. Das merkt auch die beliebte Bäckerei.

So bietet der Hofzuckerbäcker eine große Auswahl an besonders hochqualitativen Schokoladen mit starkem Bezug zur Wiener Tradition an.

Germknödel, Sachertorte

Neben der Punschkrapferl Schokolade gibt es beispielsweise Germknödel Schokolade mit Mohnbiskuit und Powidl, Waffelschokolade oder die Sachertorten Schokolade mit Sacher Masse und feiner Marillen-Marmelade.

Geschäftsführer Herbert Fuchs sagt: "Gerstner steht nicht für schnelllebige Trends, sondern für besten Geschmack, höchste Qualität und Tradition, kombiniert mit Kreativität und Innovation. Auch die Punschkrapferl Schokolade ist kein neues Produkt, sondern ein bewährter Schatz aus unserer Hofzuckerbäckerei. Wir haben hier sozusagen das Punschkrapferl für unterwegs entwickelt, eine praktische Variante für zu Hause und als Mitbringsel, die von Wiener:innen sowie Gästen aus aller Welt sehr geschätzt wird."