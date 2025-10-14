Alles zu oe24VIP
Höhenflug der Goldpreise geht weiter

4.180 US-Dollar

Nächster Rekord: Gold-Rekordrally geht weiter

14.10.25, 08:42
Auch Silber ist so teuer wie noch nie 

Der Goldpreis steigt weiter in hohem Tempo von Rekord zu Rekord, und Silber ist inzwischen auch so teuer wie noch nie. Am Dienstag kletterte der Preis für eine Feinunze Gold (etwa 31,1 Gramm) um bis zu 1,7 Prozent auf knapp 4.180 US-Dollar (3.613 Euro). Mit dem Rekord am Dienstag baute Gold die jüngste Gewinnserie aus. In den vergangenen zwölf Handelstagen erreichte der Preis für eine Unze Gold bereits das achte Mal einen Rekordwert.

In der Zeit legte der Goldpreis um mehr als 400 Dollar oder rund elf Prozent zu. Seit Ende 2024 verteuerte sich Gold inzwischen um fast 60 Prozent. Damit steuert das Edelmetall auf das stärkste Jahresplus seit 1979 zu - damals war der Preis für eine Unze Gold knapp 127 Prozent gestiegen.

Neben Gold sind auch andere Edelmetalle zurzeit stark gefragt. So erreichte Silber in der Nacht auf Dienstag ebenfalls ein Rekordhoch. Der Preis für eine Unze zog um bis zu 2,2 Prozent auf 53,54 Dollar an. Das Jahresplus liegt beim Silber mit 85 Prozent sogar noch über dem Anstieg beim Gold.

