Neue 'Viagra-Uhr' kommt mit Penis-Maßband

Der Schweizer Uhrenhersteller Swatch überrascht mit seiner neuesten Uhrenkreation

'It's a pleasure', zu Deutsch 'Es ist ein Vergnügen' - so der Name der neuesten Kreation des Uhrenherstellers Swatch. Doch was steckt in der frivolen Uhr?

Das kann die Viagra-Uhr

Zu Beginn wirkt die neue Swatch wie jedes andere Model. Uhrband, Gehäuse, Ziffernblatt... doch wer genau schaut, der entdeckt, der 'Gag' liegt im Detail. Zu Beginn die auffällige Farbe, die eine Anspielung auf den Erektionshelfer 'Viagra' sein soll, doch das ist nicht alles. Neben einem phallusartigen Anzeiger liefert Swatch auch noch ein wichtiges Zusatz-Gadget.

© Swatch

Penis-Maßband

Neben der Uhr selbst ist bei diesem Model auch die Packung spannend, denn diese lässt sich 'ausgezogen' zu einem bis zu 25 cm langen Maßband umwandeln. Der Uhrenhersteller sagt dazu: 'Dr. Swatch hilft dir dabei, jeden besonderen Moment zu einem unvergesslichen Erlebnis zu machen. Hol dir ein Rezept für unsere blaue Pille und finde heraus, was dieses Geschenk so großartig macht.'

© Swatch ×

Material & Preis

Neben einem besonders innovativen Material 'Biokeramik' statt Plastik überzeugt die 'Viagra-Swatch' auch im Preis. Lediglich 145 Euro muss man für das 'blaue Wunder' ablegen. Ob diese Uhr am Ende allerdings wirklich einen positiven Effekt auf Ihr Liebesleben haben wird, bleibt abzuwarten. Amüsant ist sie allerdings allemal.