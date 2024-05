Neuer oe24.TV-Rekord: Mai ist bester Monat der Sendergeschichte

1,5 Prozent Marktanteil und mehr als 1,3 Millionen Zuseher für oe24.TV im Mai (12+)

Wien. Neuer Zuseher-Rekord für oe24.TV im Mai: Mit sensationellen 1,5 Prozent Marktanteil (12+) im Teletest ist der Mai der stärkste Quoten-Monat in der bisherigen Sendergeschichte! Gegenüber dem Vorjahr konnte oe24.TV den Marktanteil bei allen TV-Zusehern um mehr als 27 % steigern - von 1,17 % auf 1,5 %. Damit schafft es oe24.TV im Mai beim Marktanteil sogar in die Top 10 aller Privatsender. Insgesamt schauten im Mai bereits mehr als 1,3 Millionen Österreicher oe24.TV (kum. NRW 12+).

Sensationelle Mai-Quoten

Sensationell sind auch die Mai-Quoten in der werberelevanten Zielgruppe der 12- bis 49-Jährigen: Hier kommt oe24.TV auf 1,3 Prozent Marktanteil. Ein Plus von 13 % gegenüber dem Mai des Vorjahres. An sechs Tagen im Mai lag der Tages-Marktanteil bei den 12- bis 49-Jährigen sogar schon über 2 Prozent.

Meistgesehene Sendungen waren im Mai die FELLNER!LIVE-Duelle Josef Cap vs. Peter Westenthaler (15. Mai) sowie Sebastian Bohrn Mena vs. Gerald Grosz (14. Mai), die beide fast 200.000 Zuseher (NRW, 12+) und mehr als 5 % Marktanteil erreichten und eine Durchschnittsreichweite von 112.000 bzw. 106.000 Zusehern.

Top-Quoten für EU-Wahl-Duelle

Top-Quoten erzielten auch die zehn EU-Wahl-Duelle, die jeweils um 21 Uhr auf oe24.TV ausgestrahlt wurden: Insgesamt schauten mehr als eine halbe Million Österreicher bei den von Niki Fellner und Isabelle Daniel moderierten oe24.TV-Duellen der Spitzenkandidaten zu (kum. NRW 12+). Quotenstärkstes Duell war das Aufeinandertreffen von Grünen-Spitzenkandidatin Lena Schilling und FPÖ-Spitzenkandidat Harald Vilimsky mit 126.000 Zusehern (NRW, 12+) und 3,6 Prozent Marktanteil.

oe24 CEO Niki Fellner: „Dieser eindrucksvolle Quoten-Rekord im Mai zeigt, dass oe24.TV DER Wahl-Sender ist. Unsere Mai-Quoten sind der perfekte Auftakt für die spannenden, kommenden Wahl-Monate. Bereits am Dienstag, 4. Juni, findet auf oe24.TV die große EU-Elefantenrunde mit allen Spitzenkandidaten statt (Ausstrahlung um 18 und 21 Uhr) und am Wahl-Wochenende berichten wir bereits ab Samstagfrüh (8. Juni) durchgehend live. Am 9. Juni gibt es dann ab 8 Uhr Früh bis spät in die Nacht die große Wahl-Sondersendung mit Wolfgang Fellner mit den ersten Trendumfragen, Hochrechnungen und allen Ergebnissen.“

Quelle: AGTT/GfK Teletest, Evogenius M3, 1.-30. Mai vorläufig gewichtet, Cap 197.000 NRW, Bohrn 185.600 NRW, Schilling 15.5.: 90.000 DRW (12+); kum. RW: weitester Seherkreis (zumindest eine Sendung kurz gesehen); Wahl-Duelle inkl. WH