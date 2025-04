Neuer Sender-Rekord: oe24.TV am Wahl-Sonntag mit 7,1 Prozent Marktanteil

oe24.TV war am Sonntag erstmals Nr.1 aller Privatsender in der werberelevanten Zielgruppe

Sensationelle Quote für oe24.TV: Am Wahl-Sonntag erreichte oe24.TV mit einem Tages-Marktanteil von 7,1 Prozent in der werberelevanten Zielgruppe der 12- bis 49-Jährigen den besten Wert seiner Sendergeschichte. oe24.TV war am Sonntag auch erstmals der stärkste Privatsender in ganz Österreich bei den 12- bis 49-Jährigen.

Insgesamt schauten am Sonntag bei der 16-stündigen, von Wolfgang Fellner moderierten Wahl-Sondersendung mehr als 400.000 Österreicher zu (NRW, 12+). Bei der ersten oe24-Exit-Poll von 17 bis 18 Uhr lag der Marktanteil sogar bei 12,6 Prozent (12-49), oe24.TV war damit stärkster Privatsender in Österreich. Von 8 bis 14 Uhr war oe24.TV mit 11,4 Prozent Marktanteil (12-49) sogar Nr. 1 der Privatsender.

Quelle: AGTT/GfK Teletest, Evogenius M3, Zeitschiene vorläufig gewichtet; NRW 8-24h 407.000, DRW 46.600 Personen 12+