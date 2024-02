Nike will über 1.600 Stellen streichen

Der Sportbekleidungsriese Nike will offenbar im Rahmen von Kostensenkungsmaßnahmen seine Belegschaft um etwa zwei Prozent reduzieren.

Wie das "Wall Street Journal" am Donnerstag (Ortszeit) berichtete, würde das die Stellen von 1.600 Angestellten betreffen. Der Stellenabbau soll am Freitag beginnen und in einer zweiten Phase bis zum Ende des Quartals abgeschlossen sein, hieß es in dem Bericht unter Berufung auf ein Memo an die Mitarbeiter.

Das Unternehmen hatte im Dezember seine jährliche Umsatzprognose gesenkt und einen Zwei-Milliarden-Dollar-Kosteneinsparungsplan vorgelegt. Als Grund für den Sparkurs wurden die zurückhaltenden Verbraucherausgaben genannt. Nike hatte angekündigt, im laufenden Quartal etwa 400 bis 450 Millionen Dollar (372 Mio. Euro bis 419 Mio. Euro) an Abfindungskosten für Mitarbeiter aufwenden zu wollen. Das Unternehmen reagierte bisher nicht sofort auf eine Anfrage zu einem Kommentar bezüglich der Stellenstreichungen.