Erste Bank startet heute Apple Pay in Österreich

Es ist so weit: Apple Pay, der mobile Bezahldienst für iPone-Nutzer, startet in Österreich! Die Erste Bank hatte bereits Ende März auf Facebook angekündigt, dass sie Apple Pay nach Österreich bringt – jetzt geht es tatsächlich los. Schon heute schaltet die Erste den ­innovativen Dienst dem Vernehmen nach live. Wie immer, wenn’s um Apple geht, gibt’s vorab keine Bestätigung, aber in der Gerüchteküche deutet alles auf den Startschuss heute.

Mobil bezahlen

Mit Apple Pay können Kunden dann mit dem iPhone (ab Modell 6) und auch der Apple Watch wie mit einer Debit- oder Kreditkarte bargeldlos bezahlen. Dazu muss im Geschäft nur das Gerät an das (NFC-fähige) Bezahlterminal gehalten werden. Bestätigt wird über Gesichtserkennung (Face ID) oder Fingerabdruck (Touch ID). Voraussetzung ist, dass man die Bankomat- oder Kreditkarte im iPhone hinterlegt hat.