Paukenschlag vor der Öffnung am Montag: Neue Flächen-Regelung gilt auch im Lebensmittelhandel.

Im Zuge der Öffnung des Handels gelten ab Montag auch für Supermärkte strengere Regeln. Auch dort müssen künftig – wie in allen anderen Geschäften – 20 m2 pro Kunde an Fläche zur Verfügung stehen, und nicht wie bisher 10 m2.Wegen des Gleichheitsgrundsatzes müssten für alle Händler gleiche Regeln gelten, so ein Sprecher des Gesundheitsministeriums. Die Verschärfung beim Kunden-Limit pro Shop treffe daher alle, nicht nur jene, die jetzt wieder öffnen dürfen. Auch in die Lebensmittelgeschäfte dürfen also künftig weniger Kunden gleichzeitig rein.Droht jetzt Stau vor Supermärkten? Mehr dazu lesen Sie mit oe24plus. Jetzt gleich anmelden!