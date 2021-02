A1 drückt beim Breitband-Internet aufs Tempo

Superschnelle Anschlüsse für 275.000 zusätzliche Haushalte in Österreich.

Wie berichtet, haben die heimischen Telekomanbieter in den letzten Monaten den Ausbau schneller Internet-Anschlüsse noch einmal forciert. A1 hat am Montag Bilanz zum Jahr 2020 gezogen. Und dabei zeigt sich, dass sich die Fortschritte sehen lassen können.

275.000 zusätzliche Haushalte

Laut eigenen Angaben hat A1 sein Glasfasernetz österreichweit in rund 280 Gemeinden ausgebaut und um mehr als 6.500 Kilometer erweitert. So wurden alleine im Vorjahr mehr als 275.000 zusätzliche Haushalte an das Glasfasernetz des Anbieters angebunden. Mit einer Gesamtlänge von rund mehr als 61.000 Glasfaser-Kilometern versorge A1 nun bereits mehr als 2,3 Millionen Haushalte und Unternehmen mit ultraschnellem Internet, so das Unternehmen. Das flächendeckende Glasfasernetz dient auch als Basis für den Ausbau von 5G.

Am Land und in Städten

A1 setzt auf eine einen umfassenden und großflächigen Glasfaser-Ausbau, von dem möglichst viele Menschen in den Städten genauso wie in ländlichen Gebieten profitieren sollen. So werden Neubauten und Gewerbeparks direkt an das Glasfasernetz angebunden, während in den Städten die Ausbautechnlogie FTTB („Fiber to the Building“) und in nicht urbanen Gebieten FTTC („Fiber to the Curb“) zum Tragen komme. Hier ermöglichen knapp 9.000 „Access Remote Units“ in ganz Österreich, dass Haushalte ohne Zusatzkosten, Grabungs- und Bauarbeiten zu Glasfaser-Internetanbindungen kommen können. Diese Schaltstellen sind laut A1 jederzeit erweiterbar und ermöglichen auf Wunsch auch direkte Glasfaseranbindungen von Unternehmen.

Jährlich eine halbe Milliarde Euro

A1-Chef Marcus Grausam sagt zum umfassenden Glasfaser-Ausbau in ganz Österreich: „Die Digitalisierung hält Einzug in alle Lebensbereiche, verändert unsere Arbeitswelt und erleichtert unser Leben. Daher gehört der schnelle und flächendeckende Ausbau der digitalen Infrastruktur zu den wichtigsten Voraussetzungen einer erfolgreichen Entwicklung unserer Lebensräume. Um einen raschen und umfassenden Ausbau des A1 5Giganetzes zu ermöglichen, investiert A1 jährlich rund eine halbe Milliarde Euro in den Ausbau der digitalen Infrastruktur. Damit übernehmen wir die Verantwortung dafür, dass die Voraussetzungen der digitalen Ansprüche von Morgen geschaffen werden.“