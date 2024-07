ÖWA-Erfolg: oe24 mit mehr als 40 % Reichweite im Juni

Schon mehr als 5,2 Millionen Unique Clients und 2,8 Millionen Unique User

Nächster Erfolg für das oe24-Netzwerk in der aktuellen ÖWA: Im Juni erreicht oe24 bereits eine Reichweite von 40,2% und knackt damit die 40%-Reichweiten-Marke! Das sind bereits sensationelle 2.849.241 Unique User, die im Juni im oe24-Netzwerk surften. Damit überholt das oe24-Netzwerk im Juni bei den Unique Usern das Heute.at-Dachangebot, das auf 2.777.717 Unique User kommt.Besonders stark sind auch die Unique Clients: Mit 5.293.310 Unique Clients im Juni liegt das oe24-Netzwerk bereits um mehr als 1 Million Unique Clients vor dem Heute.at-Dachangebot, das im Juni 4.072.513 Unique Clients erreicht.Auch bei den Visits kann das oe24-Netzwerk gegenüber dem Vormonat Mai um 9,9% zulegen und kommt im Juni bereits auf mehr als 23 Millionen Visits sowie mehr als 138 Millionen Page Impressions.Mediengruppe ÖSTERREICH CEO Niki Fellner: „Es macht uns stolz, dass das oe24-Netzwerk im Juni bereits mehr als 2,8 Millionen Österreicher und eine Reichweite von mehr als 40% erreicht! Das sind sensationelle Werte, mit denen wir jetzt perfekt in das 2. Halbjahr unseres Wachstumsjahres starten. Unser Ziel ist, zur Online-Nummer-1 in Österreich zu werden und unseren Digital-Umsatz zu verdoppeln. Diesem Ziel sind wir mit den aktuellen ÖWA-Zahlen wieder einen großen Schritt nähergekommen.“