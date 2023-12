"ORF-Kids": Das kann das neue Streaming-Angebot für Kinder

"ORF-KIDS" startet ab 01.01.2024

Heute Vormittag wurde das neue Streaming-Angebot "ORF-Kids" feierlich im Zuge einer kleinen Pressekonferenz der Öffentlichkeit präsentiert und vorab kann man bereits jetzt schon sagen, die 6 monatige Planungszeit wurden genutzt. So geht "ORF Kids" am 01.01 online und das zu beginn gleich mit 14 (!) Eigenproduktionen.

24/7 - Mitmachen und Mitreden

Mit dem linearen 24-Stunden-Streaming-Angebot sowie der Möglichkeit, die Inhalte auch on Demand abzurufen, bietet „ORF KIDS“ ein durchgehend verfügbares Programmumfeld, dem Kinder und Eltern gleichermaßen vertrauen können – werbefrei, gewaltfrei und altersgerecht. Das neue ORF-Angebot regt die jüngsten Zuschauerinnen und Zuschauer zu Kreativität, zum Mitmachen und zum Mitreden an – mit Information, Wissen, Service, Orientierung und Unterhaltung. So der Anspruch des ORF. Ob man diesem allerdings gerecht wird, werden die "Kleinsten" dann ab Jänner 2024 selbst beurteilen können, ein Publikum, dass nicht gerade bekannt dafür ist unkritisch zu sein.

14 Eigenformate zum Start

Das Programm setzt sich aus vielen exklusiven Neuproduktionen für „ORF KIDS“, aus Klassikern des aktuellen OKIDOKI-Kinderprogramms von ORF 1 sowie aus sorgfältig ausgewählten und beliebten Animations-Kinderserien zusammen. Im Mittelpunkt stehen Natur, Technik, Forschen, Abenteuer, Entdecken sowie Rätseln. Und auch für Jugendliche und Familien gibt es regelmäßig ein attraktives Film- und Serienangebot.

Hier eine kleine Auswahl der Neustarts 2024

„Science Busters for Kids“

Das Motto der „Science Busters“ lautet: „Wer nichts weiß, muss alles glauben!“ Wissenschaft kann fast alles, vor allem alles hinterfragen. Und dann, wenn alles gut geht, die richtigen Antworten finden.

„Klimakrach“

Klimajournalistin Clara und Klappmaulheld Waldmar betreiben den Kanal „Klimakrach“. Sie berichten über Themen rund um Klimaschutz und Nachhaltigkeit. Aber ganz einig sind sich die beiden nicht immer.

„YOGAKids“

Yoga ist voll im Trend – und der Flow der traditionellen Entspannungsmethode fasziniert ein immer breiteres Publikum. Was den Eltern gut tut, hilft auch den Jüngsten. Spielerisch werden klassische Yoga-Übungen in Geschichten verpackt

„YEAH! Die Talkshow für coole Kids“

Drei Moderatoren und drei Gästekinder in einem Studio voller Bälle – das ist „YEAH! Die Talkshow für coole Kids“ ganz speziell für Kinder von 8 bis 13 Jahren. Ein Drücker auf den Buzzer und schon erscheint das aktuelle Thema auf der Videowall.

„ZIB Zack Mini“

Vor der Ausstrahlung auf ORF 1 kann die „ZIB Zack Mini“ bereits am Vortag ab 17.55 Uhr am linearen Online-Stream gesehen und anschließend abgerufen oder nachgesehen werden.

Erster Einblick ins neue Streaming-Programm

Rechtzeitig zum Start in 4 Wochen, gibt es auch jetzt schon einen ersten Trailer mit vielen Einblicken in die neue "Kinder-Streaming-Welt" des ORFs