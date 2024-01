Paukenschlag in der Musik-Szene: "Universal" wird künftig aus der Schweiz geleitet

Branchenlader Universal Music Österreich bekommt einen Schweizer Chef! Nach Abgang von Cornelius Ballin übernimmt ab Februar Ivo Sacchi.

Sieben Jahre lang leitete Cornelius Ballin das Österreichische Büro von Branchenleader Universal Music in Wien und war somit auch für die Karrieren von Andreas Gabalier, Wanda, Alle Achtung oder Chris Steger mitverantwortlich. Jetzt verlässt er das Unternehmen in beiderseitigem Einvernehmen und wird ab Anfang Februar von Ivo Sacchi, dem Managing Director von Universal Music Switzerland ersetzt. Die Crux daran: Sacchi übernimmt die Leitung der Österreichischen Plattenfirma zusätzlich zu seinen Aufgaben in der Schweiz!

© Getty Images ×

Ballin mit Andreas Gabalier

Wichtige Impulse für den österreichischen Musikmarkt

"Ich bin am Beginn der wohl dynamischsten Phase der Musikindustrie zu Universal Music gestoßen und stolz, in dieser Zeit aktiver Teil der Veränderung gewesen zu sein", bilanziert Cornelius Ballin, der 2016 bei Universal Music Österreich die Nachfolge von Hannes Eder antrat, auf musikwoche.de. "Zuletzt konnte ich sieben erfolgreiche Jahre mit dem Team von Universal Music Austria arbeiten und gemeinsam haben wir wichtige Impulse für den österreichischen Musikmarkt gesetzt."

© Linkedin ×

Der Schweizer Ivo Sacchi übernimmt.

Den Wechsel an der Spitze der österreichischen Niederlassung gab Frank Briegmann, Chairman & CEO Universal Music Central Europe und Deutsche Grammophon, am 16. Januar 2024 bekannt. "Ich danke Cornelius sehr für seinen großen Einsatz im Interesse unseres Unternehmens, aller Künstlerinnen und Künstler sowie natürlich des österreichischen Musikmarkts und wünsche ihm nur das Beste für seine private und berufliche Zukunft. Gleichzeitig freue ich mich, dass Ivo Sacchi seinen Verantwortungsbereich ausdehnen wird und wünsche ihm und seinem erweiterten Team in Österreich weiterhin viel Erfolg."