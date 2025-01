Schoko-Fans müssen für eine Tafel Milka nun deutlich tiefer in die Tasche greifen.

Preis-Schock bei Milka. Für eine Tafel in der klassischen Größe (100 g) muss man in den heimischen Supermärkten seit dieser Woche deutlich mehr bezahlen. So kostet diese nun bei fast allen Händlern aktuell 1,99 Euro – zuvor waren es meist 1,49 Euro. Durch Rabatt-Aktionen können die Preise davon abweichen.

Engpass bei Kakao

Milka-Hersteller Mondelez hat den Preisanstieg bisher nicht kommentiert – doch auch in Deutschland kostet die Milka-Tafel diese Woche deutlich mehr.

Grund für den Preisanstieg ist der Kakaopreis. „Kakao ist knapp auf den Weltmärkten. Das treibt die Preise nach oben“, so WWF-Expertin Kerstin Weber zur BILD. Vielerorts wurden die Ernten durch Dürre, Starkregen oder Überflutungen zerstört, zudem wurden viele Kakaobäume von Krankheiten befallen.