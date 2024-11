× Reisebüro Columbus ist klimafit

Das Wiener Reisebüro Columbus, das älteste der Stadt, hat seine Firmenzentrale am Universitätsring 8 nicht nur nachhaltig revitalisiert, sondern auch neu gedacht. Es ist damit das erste Reisebüro der Stadt, das CO2-neutral betrieben wird.

Mit der Eröffnung des prachtvoll renovierten und revitalisierten Objekts geht der Prozess in die nächste Phase: So wird aktuell konkret daran gearbeitet, den gesamten Bürobetrieb papierlos abzuwickeln; hier liegt man eigenen Einschätzungen zufolge schon bei 70 Prozent.

Die stark reduzierte Anzahl an PKW des Unternehmens ist zudem schon zu einem Gutteil auf Elektro-Autos umgestellt; im kommenden Jahr werden ausschließlich E-Autos im Fuhrpark angemeldet sein, zumal auf den meisten Strecken anfallender Dienstreisen die hauseigene Bahnabteilung mit grünen Lösungen erfolgreich unterstützt.

Alexander Richard, GF Columbus © Reisebüro Columbus ×

Nachhaltiges Reisen beginnt jetzt im Reisebüro

„Ich genieße meine Freizeit selbst am liebsten im Freien, in der Natur, weshalb mir das Thema Klimaschutz naturgemäß sehr am Herzen liegt. Als Unternehmer habe ich aktiv die Möglichkeit, Positives beizutragen. Es freut mich sehr, dass wir bei COLUMBUS Reisen nun auf einem sehr guten Weg Richtung CO2-neutralem Betrieb sind und dank der Green Meeting-Lizenz schon heute grüne Großveranstaltungen international realisieren könne", erklärt Alexander Richard, Geschäftsführer von Columbus Reisen.

© Cynthia Fischer ×

Sowohl die Geschäftsflächen im Erdgeschoß als auch die Büroräumlichkeiten in den oberen Etagen wurden von Grund auf erneuert und dank modernster Bautechnik auf den Stand der heutigen Zeit und darüber hinaus gebracht. Auf dem Dach des Hauses wurden vier Luftwärmepumpen integriert. Den für deren Betrieb notwendigen Strom bezieht das gesamte Haus, das in Familienbesitz steht, ausschließlich aus erneuerbaren Energiequellen wie Wind- und Wasserkraft. 100 % CO2-neutral also. Gleichzeitig wurden sämtliche Beleuchtungen des Gebäudes auf sparsame LED-Beleuchtung umgestellt. Um zeitnah auch objektive Aussagen treffen zu können, werden aktuell unterschiedliche Nachhaltigkeitszertifizierungen angestrebt.

Lounge-Feeling für die Beratung. © Cynthia Fischer ×

Das Reisebüro wird zum Showroom

Abseits der priorisierten Nachhaltigkeitsaspekte wurden beim Umbau jedoch auch die architektonischen und optischen Ebenen nicht aus den Augen verloren. So gelang es dem renommierten Architekturbüro Loebell Architects nicht nur, die großen technischen Herausforderungen zu meistern, sondern auch die hohen Ansprüche des Bauherrn zu erfüllen. Mag. Alexander Richard: „Wir wollten auf jeden Fall die Eleganz der 50er- und 60er-Jahre, die in der Vergangenheit von Bausünden überdeckt wurde, nicht nur wieder hervorholen, sondern eindrucksvoll in Szene setzen.“

Eben das ist durch intelligente Lösungen an der Fassade gelungen: Eine dem aus dem Jahr 1937 stammende, dem Original stark nachempfundene Uhr wurde wieder prominent platziert und stellt somit ein typisches Stilmittel, das an besagte Eleganz erinnert, dar. Die hochgezogenen Glasfronten ermöglichen einen klaren Blick in die Geschäftsräume des Reisebüros und betonen die Imposanz der 155 Jahre alten Rundbögen - typisch für die Wiener Ringstraße. Ein Blick, der sich zudem besonders lohnt: Die 60 Quadratmeter große Decke des Atriums wird dank modernster Laserprojektionstechnologie als Leinwand genutzt und mit mehrdimensionalen Filmaufnahmen bespielt. „Schon bevor sie von unseren Kundinnen und Kunden angetreten werden, holen wir auf diese Weise die Reisen direkt zu ihnen und verwandeln so unser Reisebüro in einen Showroom der schönsten Reisedestinationen“, meint Alexander Richard.

Beim Innenausbau sorgen zudem ein stimmiges Raumkonzept, zeitlos klassisches Design und Augenmerk auf ökologische Ausstattung für ein emotionales Beratungserlebnis. Vor allem die Kundenbereiche werden an die Eleganz der 50er- und 60er-Jahre erinnern. Beim neuen Beratungskonzept stehen die Kundinnen und Kunden sowie deren Wünsche im uneingeschränkten Mittelpunkt. Die Beratungsgespräche finden zukünftig nicht mehr in einem klassischen Bürosetting, sondern in elegantem Wohlfühlambiente in fünf individuell eingerichteten Lounges statt.