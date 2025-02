Rekord-Umsatz in Wien! Noch nie so viele Nächtigungen wie in 2024

Neuer Rekord! Gut für die heimische Wirtschaft? 2024 verzeichnete Österreichs Hauptstadt bei den Nächtigungen einen Rekord-Umsatz von 1,4 Milliarden Euro. Allein heuer im Jänner zählte Wien 1,1 Millionen Nächtigungen.

Im Gesamtjahr 2024 lag der Netto-Nächtigungsumsatz der Wiener Beherbergungsbetriebe bei rund 1,4 Milliarden Euro, das ist ein Plus von 12 Prozent im Vergleich zu 2023. Im heurigen Jänner verzeichnete Wien 1,1 Millionen Nächtigungen, ein Plus von 10 Prozent zu 2024.

Den Jänner 2025 schloss Wien mit 1.101.000 Nächtigungen und einem Plus von 10 Prozent zum Vergleichsmonat des Vorjahres ab. Mit 197.000 Nächtigungen führt Österreich die Liste der Top-10-Märkte im Jänner an, gefolgt von Deutschland (153.000, +8Prozent) oder Italien (87.000, +7 Prozent).

Größter Umsatz der Messgeschichte!

Nun stehen auch die Netto-Nächtigungsumsätze der Wiener Beherbergungsbetriebe für Dezember 2024 fest: 174.973.000 Euro Umsatz bedeuten ein Plus von 12 Prozent im Vergleich zu 2023. Für das Gesamtjahr 2024 macht der Beherbergungsumsatz 1.382.482.000 Euro aus, was einem Plus von 12 Prozent im Vergleich zum Jahresumsatz 2023 entspricht.

49 Prozent Hotelzimmer-Auslastung

Die durchschnittliche Auslastung der Hotelzimmer betrug im Jänner rund 49 Prozent, jene der Betten 37,5 Prozent. Insgesamt wurden im Jänner rund 78.900 Hotelbetten in Wien angeboten, das waren um etwa 5.600 Betten mehr als im Jänner 2024.