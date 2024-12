René Benko verliert seine rechte Hand

Der Vorstand der Laura Stiftung wirft das Handtuch

Nach den Mafiaermittlungen in Italien ist René Benkos wichtigster Vertrauter abgesprungen. Heinz Peter Hager, Vorstandschef der Laura Privatstiftung, die 2007 von Benko und seiner Mutter gegründet wurde, soll am 16. Dezember seinen Rücktritt eingereicht haben. Die Laura Privatstiftung bezeichnen manche Ermittler als "Benkos neues Schattenreich" - dort ist eine ganze Reihe von Unternehmen und Immobilien gebündelt, darunter Benkos privates Domizil in Innsbruck-Igls.

Unter anderem wurde der Bozner Wirtschaftsberater Heinz Peter Hager verhaftet © APA/SUCCUS/GERD EDER ×

Hager war bis vor kurzem noch Benkos Statthalter in Italien und wichtigster Stiftungs-Vorstand. Die Staatsanwaltschaft Trient verdächtigt Milliarden-Pleitier Benko, "Anführer einer mafiaartigen kriminellen Vereinigung" zu sein, die Genehmigungen erlangen wollte, um daraus ungerechtfertigte Gewinne zu erzielen. Hager ist in Hausarrest, Benko auf freiem Fuß. Es gilt die Unschuldsvermutung.