Riedergarten Immobilien: Dachgleiche beim Projekt Huttengasse 41, 1160 Wien

Riedergarten Immobilien, ein renommierter Immobilienentwickler, erreicht einen bedeutenden Meilenstein mit der erfolgreichen Dachgleiche für das Projekt Huttengasse 41 im 16. Wiener Gemeindebezirk. Das Bauvorhaben wird in Zusammenarbeit mit der Strabag AG als Generalunternehmer, der P+P Projektentwicklung & Projektsteuerung GmbH als Projektsteuerung und Bauherrenvertreter sowie der Buschina & Partner Ziviltechniker GmbH als Generalplaner umgesetzt.

Das Projekt Huttengasse 41, das im Jahr 2022 im Rahmen eines Forward Funding Deals an den renommierten Investmentmanager GalCap verkauft wurde, wird voraussichtlich Ende 2024 an GalCap übergeben.

Das Projekt Huttengasse 41 umfasst insgesamt 179 Wohnungen sowie Gewerbeflächen. Die Wohnungen zeichnen sich durch ihre Vielfalt aus, verfügen über 2 bis 5 Zimmer sowie großzügige Freiflächen in Form von Loggien, Balkonen, Terrassen und Eigengärten. Die hochwertige Ausstattung umfasst unter anderem raumhohe Fenster, Fußbodenheizung, Sonnenschutz in Form von Raffstores sowie Parkettböden.

Besonders stolz sind wir darauf, dass das Projekt „klimaaktiv Silber“-zertifiziert wird, was höchste Standards in Bezug auf Nachhaltigkeit und Energieeffizienz garantiert.

Die Lage des Projekts im Herzen Ottakrings mit erstklassiger Anbindung an die öffentlichen Verkehrsmittel (U3, S45) spricht für sich. Fußläufig sind diverse Lebensmittelshops, Apotheken und weitere Geschäfte für den täglichen Bedarf erreichbar und bieten den Bewohnerinnen und Bewohnern eine optimale Nahversorgung.

Die erfolgreiche Dachgleiche markiert einen entscheidenden Meilenstein auf dem Weg zur Fertigstellung dieses ambitionierten Projekts. Riedergarten Immobilien ist stolz darauf, einen Beitrag zur Entwicklung von modernem und nachhaltigem Wohnraum in Wien zu leisten. Wir danken allen Beteiligten, insbesondere GalCap, für das entgegengebrachte Vertrauen und freuen uns auf die weitere positive Entwicklung des Projekts Huttengasse 41.

Riedergarten Immobilien ist ein renommierter Immobilienentwickler, der sich auf die Schaffung hochwertiger Wohn- und Gewerbeimmobilien spezialisiert hat. Im Jahr 1995 gründete Herbert Waldner in Hermagor die Firma Riedergarten Immobilien. Heute zählt das Unternehmen mit Sitzen in Klagenfurt und Pixendorf im Tullnerfeld zu den drei führenden Immobilienanbietern im Süden Österreichs. Die Kernkompetenzen liegen in der Projektentwicklung, Errichtung und Verkauf von klassischen Wohnbauprojekten, in der Errichtung und dem Betrieb von Tourismusimmobilien sowie der Umsetzung von gewerblichen Projekten wie Bürogebäuden, Fachmärkten und Tankstellen. Wir arbeiten mit lokalen Partnerinnen und Partnern vor Ort. Wir beschäftigen 45 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Bereichen Projektentwicklung, Verkauf, Vermietung und Hausverwaltung.

Die P+P Projektentwicklung & Projektsteuerung GmbH hat sich in den vergangenen Jahren erfolgreich als Bauträger und Full-Service-Anbieter sämtlicher Managementdienstleistungen rund um die Entwicklung, Planung und Umsetzung von Immobilienprojekten am österreichischen Markt etabliert. Mit Augenmerk auf eine ressourcenschonende Nutzung von Grund und Boden liegt der inhaltliche Schwerpunkt bevorzugt auf Brownfield-Developments und Nachverdichtung bestehender Strukturen. Im Track-Record der P+P finden sich neben Wohnungsneubauprojekten auch Mixed-Use-Objekte und Bestandssanierungen.

Das interdisziplinäre Team betreut Projekte gesamtheitlich in organisatorischer, technischer und betriebswirtschaftlicher Hinsicht über alle Projektphasen – vom Ankauf bis zur schlüsselfertigen Übergabe an die Nutzerinnen und Nutzer.

Buschina & Partner bietet Ingenieurleistungen, Baubetreuung sowie Planung und Beratung im Bereich des Hochbaus und gewerblicher Objekte. Vom Erstkonzept bis zur Übergabe an die Nutzerinnen und Nutzer. Unser Unternehmen verfügt über höchste fachliche Kompetenz und mehr als zwanzig Jahre Erfahrung im Bereich der Ingenieurleistungen für das Bauwesen. Im Jahr 2001 wurde die Ziviltechnikergesellschaft in ihrer heutigen Form begründet und der Schwerpunkt auf Ingenieurleistungen, Baubetreuung sowie Planung und Beratung für Hochbauten und gewerbliche Objekte gelegt. Seither entwickelte sich unser Unternehmen kontinuierlich weiter. Heute arbeiten über 40 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, Spezialistinnen und Spezialisten aus unterschiedlichen Fachbereichen unter einem Dach zusammen. Diese Art der interdisziplinären Zusammenarbeit zeichnet unser Team besonders aus.

GalCap ist ein auf Österreich und die mitteleuropäischen Nachbarländer spezialisierter Immobilien-Asset- und Investmentmanager mit Sitz in Wien. Das Unternehmen wurde im Jahre 2015 von den Immobilien- und Finanzexperten Dr. Manfred Wiltschnigg, Marco Kohla und Paul W. Hallam gegründet und hat sich als aktiver Manager etabliert, der in seinen Märkten überdurchschnittlich chancenreiche Immobilien-Engagements identifiziert, erwirbt und wertsteigernd verwaltet. Dabei folgt GalCap stets dem Ansatz, definierte Renditeziele durch gezieltes Asset Picking bei geringstmöglichem Risiko zu erreichen. GalCap ist u. a. Assetmanager des offenen Immobilien-Spezialfonds GalCap – Austria Immobilien I.