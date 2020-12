Alle Payment-Terminals in Österreich ausgefallen

Nächster Rückschlag für den Handel.

Am Samstag um etwa 13 Uhr sind Payment-Terminals in sämtlichen Geschäften Österreichs ausgefallen. Zunächst gingen die Bankomat-Kassen von Linz bis Wien nicht. Aber Rainer Will, Chef des Handelsverbandes, bekommt berichte von immer mehr Ausfällen bundesweit. "Es ist ein schwerer Schlag für uns an einem Einkaufs-Samstag", sagt Will stellvertretend für den Handel.Damit, so macht Will deutlich, werde die Einhaltung des Corona-Sicherheitskonzeptes doppelt schwer, da sich nun die Kunden an den Kassen sammeln.