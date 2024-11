Rückrufaktion bei Coca-Cola: DAS passiert mit den Millionen Flaschen

Derzeit läuft der größte Lebensmittel-Rückruf in der Geschichte der Republik. Nun ist klar, was mit den Millionen Litern an Cola und Co. passiert.

Wie berichtet, musste Coca-Cola 28 Millionen Flaschen Erfrischungsgetränke zurückrufen, was fast 14 Millionen Litern Cola, Fanta, Sprite und MezzoMix entspricht. Berichten zufolge ist dies die gesamte Produktion der letzten zwei Monate.

Die betroffenen Produkte mussten aus Privathaushalten, Supermärkten und der Gastronomie zurück zum Hersteller transportiert werden. Nun werden die Flaschen im Werk in Edelstal im Burgenland verwertet. „Nach einer Validierung aller Handhabungsmöglichkeiten und einer umfassenden Risikobewertung haben wir uns entschieden, alle betroffenen Produkte aus Sicherheitsgründen möglichst nachhaltig zu entsorgen“, heißt es in einem Schreiben von Coca-Cola. Wie der ORF berichtet, sollen die Getränke nun in der Biogasproduktion verwertet und die gesammelten PET-Flaschen recycelt werden.

Zum Rückruf kam es , weil beim Abfüllprozess ein Sieb gebrochen war, daher könnten sich in einer sehr begrenzten Anzahl von 0,5l-PET-Flaschen kleine Metallstücke befinden. Bisher ist aber noch kein Fall bekannt geworden, dass eine Person dadurch zu Schaden gekommen sei. Der Rückruf betrifft Limonadensorten der Marke mit 500 Milliliter Inhalt: Coca-Cola (Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Coca-Cola Zero Lemon, Coca-Cola Zero Zucker Zero Koffein, Coca-Cola Light), Fanta (Fanta Orange, Fanta Orange Zero, Fanta Lemon Zero, Fanta Exotic Zero), Sprite (Sprite, Sprite Zero) und MezzoMix mit Mindesthaltbarkeitsdatum von 04.02.2025 bis 12.04.2025 sowie der Codierung "WP" unterhalb des Datums. "