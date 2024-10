Coca-Cola-Rückruf: 28 Millionen Flaschen betroffen

Der Rückruf von Halbliterflaschen von Coca-Cola, Fanta, Sprite und MezzoMix in Österreich seit Mittwoch hat enorme Dimensionen.

Wie das Ö1-Morgenjournal am Donnerstag berichtete sind insgesamt 28 Millionen Flaschen betroffen. Alexander Hengl vom Wiener Marktamt sprach von der wohl größten Rückrufaktion, die es in Österreich jemals gegeben hat. "Die Zusammenarbeit mit Coca-Cola läuft sehr gut", sagte Hengl der APA.

Dem Morgenjournal zufolge dürfte beim Abfüllprozess ein Sieb gebrochen sein, daher könnten sich in einer sehr begrenzten Anzahl von 0,5l-PET-Flaschen kleine Metallstücke befinden. Bisher ist Hengl zufolge aber noch kein Fall bekannt geworden, dass eine Person dadurch zu Schaden gekommen sei.

Der Rückruf betrifft Limonadensorten der Marke mit 500 Milliliter Inhalt: Coca-Cola (Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Coca-Cola Zero Lemon, Coca-Cola Zero Zucker Zero Koffein, Coca-Cola Light), Fanta (Fanta Orange, Fanta Orange Zero, Fanta Lemon Zero, Fanta Exotic Zero), Sprite (Sprite, Sprite Zero) und MezzoMix mit Mindesthaltbarkeitsdatum von 04.02.2025 bis 12.04.2025 sowie der Codierung "WP" unterhalb des Datums. "Wir raten vom Verzehr der potenziell betroffenen Produkte aufgrund eines möglichen Gesundheitsrisikos ab", hieß es am Mittwoch seitens des Unternehmens. Coca Cola bringt jedes Monat 14. Millionen derartiger Flaschen auf den österreichischen Markt.