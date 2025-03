Samsung-Chef stirbt völlig überraschend

Der Co-CEO des südkoreanischen Elektronikkonzerns Samsung ist tot.

Der Konzern teilte am Dienstag in der Früh mit, Han Jong-hee sei an Herzstillstand gestorben. Han war bei Samsung für die Bereiche Unterhaltungselektronik und mobile Geräte zuständig.

Bei der Hauptversammlung der Aktionäre am 19. März hatte sich der 63-Jährige für die sinkenden Aktienkurse und Versäumnisse im KI-Halbleiterbereich des Unternehmens entschuldigt und sinnvolle Fusionen und Übernahmen angekündigt, um das Wachstum anzukurbeln. Nach der Bekanntgabe des Todes des Samsung-Co-CEOs tendierten die Aktien des wertvollsten Unternehmens Südkoreas unverändert.