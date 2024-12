Schlumberger: Jugend definiert Sektgenuss neu

Der aktuelle schlumberger Sektgenuss-Report zeigt, dass sich der Sektgenuss im Wandel befindet. Themen wie Rosé und Alkoholfrei, aber auch Qualität und Nachhaltigkeit prägen die Zukunft von Sekt.

Österreich ist und bleibt ein Land der Sektliebhaberinnen und -liebhaber. Dies geht aus dem aktuellen Schlumberger Sekt-Report, der in Kooperation mit dem market institut erstellt worden ist, hervor. So geben 9 von 10 Befragten an zumindest gelegentlich Sekt zu konsumieren.

Korken knallen! Für 84% der Österreicher gehört zu Silvester die Flasche Sekt dazu. die Flasch © Philipp Lippiarski ×

Traditionell ist Silvester der Höhepunkt des Sektgenusses - für 84 % der Österreicherinnen und Österreicher ist eine Flasche Sekt an diesem Abend unverzichtbar. Doch auch bei anderen freudigen Ereignissen wie Geburtstagen (77 %), Hochzeiten (71 %) oder zu Weihnachten (51 %) begleitet der perlende Genuss die Feierlichkeiten. Sekt wird aber auch immer mehr vom Anlassgetränk zum Alltagsbegleiter: Ein Viertel der Befragten genießt ihn mittlerweile auch ohne besonderen Anlass.

Jugend ist experimentierfreudig und trinkt Rosé sowie alkoholfrei

Besonders die junge Generation der 18- bis 29-Jährigen hebt sich durch Experimentierfreude und einem modernen Zugang ab - Sekt ist für sie längst ein facettenreicher und fester Bestandteil des Alltags geworden.

Der Sekt-Trend wird vor allem von der jungen Generation getragen: 86 % der 18- bis 29-Jährigen bekennen sich als Liebhaber des prickelnden Getränks und zeigen beim Genuss deutlich mehr Experimentierfreude als andere Altersgruppen. So gibt mittlerweile jeder Zweite in dieser Altersgruppe an, alkoholfreien Sekt zu trinken. Seit der Aufnahme dieser Kategorie im Sektreport 2022 steigt der Anteil der Konsumenten kontinuierlich – von 31 % auf mittlerweile 37 %. Gleichzeitig erobern Rosé-Varianten weiter die Herzen der jungen Generation - drei Viertel von ihnen greifen mit Begeisterung zu den zart schimmernden Rosé Sekten.

Darüber hinaus ist die Kategorie „Alkoholfrei“ im Vormarsch, denn auch die 40- bis 49-Jährigen folgen diesem Trend: Über ein Drittel konsumiert bereits alkoholfreien Sekt, mit einem beeindruckenden Wachstum von 15 % im Vergleich zum Vorjahr.

Schlumberger steht für heimische Qualität. © Philipp Lipiarski ×

Sektpreis bleibt stabil

Die Kauffrequenz von Sekt bleibt in Österreich auf hohem Niveau: Zwei Drittel der Bevölkerung kaufen mindestens zweimal jährlich Sekt, und 14 % greifen sogar monatlich zu. Die Zahlungsbereitschaft der Konsumenten bleibt auch in diesem Jahr konstant:

• Im Supermarkt bleibt der Preis von €8,50 pro Flasche unverändert – ein klares Zeichen für Marktstabilität.

• In der Gastronomie ist eine leichte Preissteigerung zu verzeichnen, mit einem moderaten Anstieg von 36,30 Euro auf 36,80 Euro pro Flasche

Schlumberger Sekt steht für österreichische QualitätSchlumberger bleibt die beliebteste Sektmarke der Österreicher und führt erneut die Liste der Sektmarken an. Mit beeindruckenden 86 % Vertrauen festigt das Traditionshaus seine starke Marktstellung.