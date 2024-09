So können Sie beim Ski-Ticket viel Geld sparen

Bald beginnt die Wintersaison.

Langsam aber sicher beginnt die Ski-Saison. Wer richtig Geld sparen will, sollte diese Tipps unbedingt beachten.

Der Winter steht vor der Tür

In den Bergen kam aufgrund des extremen Wetters schon der erste Schnee. Der Winter kommt im Eiltempo auf uns zu.

Wichtig zu wissen ist: Vereinzelte Skigebiete in Österreich setzen auf ein neues Modell. Das heißt, sie führen Preise ein, die sich täglich ändern. Diese Variante kennt man von Flugtickets oder auch Hotelbuchungen. So können die Skitickets günstiger sein, wenn sie im Voraus gekauft werden.

Dort gibt es die neue Ticket-Variante

In Oberösterreich soll das Modell in Hinterstoder und auf der Wurzeralm eingeführt werden. Beachten muss man, dass die Tickets wohl nicht storniert werden können, wenn man den geplanten Ski-Tag nicht wahrnehmen kann, also: Aufmerksam planen! In Ausnahmefällen wie Krankheit wird eine kostenlose Stornierung natürlich möglich sein.