Verstappen spricht von Rücktritt

Formel-1-Weltmeister Max Verstappen ist auf Konfrontationskurs mit dem Motorsport-Weltverband Fia.

Max Verstappen (26) sorgte am Samstag in Singapur für Aufsehen, weil er auf der Pressekonferenz nach dem Qualifying schwieg. "Ich spreche nur noch außerhalb dieses Raumes", erklärt er. Die FIA hat ihm wegen Fluchens gegen sein Auto (Anm. Er beleidigte es als "Fucking Car!") eine Strafe auferlegt, die ihm missfällt.

Max Verstappen wurde nach dem Rennen gefragt, ob sein Verhältnis zur Formel 1 immer schon kompliziert war und ob er manchmal keine Lust mehr habe. Er überlegt, bevor er sagt: "Solche Dinge entscheiden sicher auch darüber, was ich in Zukunft machen werde. Wenn du nicht mehr du selbst sein kannst und dich mit solchen Unsinnigkeiten herumschlagen musst ... dann spricht das für mich nicht dafür, in diesem Sport weiterzumachen. Das ist klar."

Verstappen droht mit Rücktritt

Verstappen droht mit Rücktritt und sagt, dass für ihn ein Punkt erreicht sein könnte, an dem es genug ist. Er betont, die Formel 1 würde auch ohne ihn weitergehen. Ob er es ernst meint, ist unklar. Er hatte bereits angedeutet, seine Karriere könnte enden, und im April 2023 sagte er, er würde die Königsklasse verlassen, wenn die Anzahl der Sprintrennen steigt.