Schummelt sich Red Bull zum WM-Titel?

Beim Singapur GP soll es zu einer illegalen Zusammenarbeit zwischen Red Bull und Nachwuchsteam Racing Bull gekommen sein.

Eine vermeintliche Schummel-Aktion von Red Bull könnte im Rennen um den vierten Weltmeister-Titel in Folge ausschlaggebend sein: Beim GP in Singapur, soll es zu einer illegalen Zusammenarbeit zwischen den Bullen und deren Nachwuchsteam Racing Bull gekommen sein. Denn Daniel Ricciardo (Racing Bull) machte als Schlusslicht Red-Bull-Starpilot Max Verstappen eine Punkte-Freude:

Schnellste Runde für Ricciardo

Eigentlich hätte Singapur-Sieger Lando Norris für die schnellste Runde einen Extra-Punkt kassiert, doch Ricciardo machte ihm diesen in der vorletzten Runde streitig. Der 35-Jährige machte auf dem letzten Platz, ohne jegliche Schäden am Auto, einen Stopp in der Box, fuhr daraufhin die schnellste Zeit.

Doch der Australier erhielt diesen Punkt nicht einmal selbst, da er außerhalb der Top Ten lag - er nahm diesen Norris lediglich weg. Somit befindet sich Brite Norris in der Gesamtwertung 52 Zähler hinter Verstappen, anstelle von 51. "Aus Sicht von Red Bull Racing hat es Max geholfen, weil Lando die schnellste Runde hatte. Wenn es ihm am Ende hilft, den Titel zu gewinnen, bekomme ich von ihm ein schönes Weihnachtsgeschenk," beschrieb Ricciardo nach dem Rennen seine "Hilfsaktion".

Brown: "sollte keine sportliche Zusammenarbeit auf der Strecke geben."

Weniger offen äußerte sich in diesem Belangen RB-Teamchef Christian Horner. "Ricciardo wollte das Rennen wohl auf einem Höhepunkt beenden", erklärte der Brite die Situation. Zuvor meinte der 50-Jährige allerdings noch: "Das war wertvoll für uns, weil es Lando einen Punkt wegnimmt." Handelte es sich hierbei um geplantes unerlaubtes Teamwork?

Wenn es nach McLaren-Boss, Zak Brown, geht: Ja! "Es ist aus sportlicher Sicht enttäuschend. Es sollte keine A- und B-Teams, oder sportliche Zusammenarbeit auf der Strecke geben. Und genau das war es. Hoffentlich macht dieser Punkt am Ende nicht den Unterschied aus."