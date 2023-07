Stromanbieter senkt Preise erneut

Der Vorarlberger Energiekonzern illwerke vkw wird den Strompreis für Haushaltskunden neuerlich um 3 Cent netto senken.

Das gab das Unternehmen am Montag bei einer kurzfristig einberufenen Pressekonferenz in Bregenz bekannt. Damit sinkt der Preis bei Umstieg auf die neuen Stromprodukte rückwirkend zum 1. Juli auf 15,7 Cent netto je Kilowattstunde. Der Preis ist bis 31. März 2025 garantiert.

illwerke vkw hatten bereits im April eine Strompreissenkung ab 1. Juli angekündigt. Der Preis sank zu Monatsbeginn von 24 auf 18,7 Cent pro Kilowattstunde. Bereits damals war zugesagt worden, dass es weitere Reduktionen geben soll, sollte die Marktlage das zulassen.

Germann: "Da halten wir Wort"

Man habe das Versprechen abgegeben, dass illwerke vkw weiterhin dauerhaft einer der günstigsten Landesenergieversorger bleiben werde, so Germann. "Da halten wir Wort", betonte er. Nach einer angekündigten Senkung des Mitbewerbers Energieallianz, habe man daher rasch gehandelt und sei nun "an das für uns Machbare" gegangen. Zudem habe sich die Entwicklung auf den Großhandelsmärkten etwas beruhigt. Anders als andere Anbieter sichere man zudem volle Flexibilität zu, verlange also keine vertragliche Bindung.

Kunden müssen Umstieg aktiv zustimmen

Der Umstieg auf die günstigeren Tarife, dem die Kunden aus Gründen der Rechtssicherheit aktiv zustimmen müssen, sei gut angelaufen. 40.000 seien bereits umgestiegen, 80 Prozent erledigten das online, so Quido Salzmann, Leiter Geschäftsfeld Versorgung und Dienstleistung. Insgesamt wurden 200.000 Kunden angeschrieben.

Unter Einrechnung des "Sonderrabatts" seien die neuen Tarife nun sogar um 30 Prozent günstiger als die bisherigen, so Salzmann. Gerade für ältere Kunden gebe es auch die Möglichkeit telefonisch über den Kundenservice umzusteigen. Dort habe man personell aufgestockt, bitte aber wegen der hohen Nachfrage derzeit um Geduld.